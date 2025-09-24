NOMINATIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF DE L'ORÉAL

DE NOUVEAUX RÔLES POUR DAVID GREENBERG, ALEXIS PERAKIS-VALAT, FABRICE MEGARBANE,VIANNEY DERVILLE ET EMMANUEL GOULIN, ET ARRIVÉE D'EVA YU AU COMITÉ EXÉCUTIF ÉLARGI

Clichy, France – 24 septembre 2025 – L’Oréal annonce aujourd'hui plusieurs changements au sein du Comité Exécutif du Groupe. Ils prendront effet le 1er janvier 2026, avec des passations échelonnées à partir du 1er octobre 2025.

David Greenberg est nommé Président de L’Oréal USA. Dans ce rôle nouvellement créé et hautement stratégique, il représentera le Groupe auprès des principales parties prenantes institutionnelles afin de consolider la réputation du groupe et sa position sur son plus grand marché mondial.

Vétéran du Groupe, avec plus de 32 ans de service, David a occupé diverses fonctions de direction au sein de différentes division et marques, devenant l'un des architectes de l'ascension de L'Oréal vers un leadership incontesté sur le marché américain. Sous sa direction, les États-Unis sont devenus le moteur de croissance numéro un du Groupe pendant trois années consécutives, L'Oréal Luxe devenant numéro 1 aux États-Unis et la Zone Amérique du Nord franchissant la barre symbolique des 10 milliards d'euros de ventes pour la première fois en 2022.

Il a également joué un rôle déterminant dans l'accélération et la transformation de la Division des Produits Professionnels du Groupe en Amérique du Nord, et a joué un rôle essentiel dans l'identification, l'intégration et l'expansion mondiale de marques américaines à succès comme NYX Professional Makeup, Essie, Matrix et plus récemment ColorWow. David a également supervisé un certain nombre de projets importants pour le Groupe aux États-Unis ; plus récemment, l'inauguration du nouveau centre de recherche à Clark dans le New Jersey (140 millions d’euros d’investissement), la rénovation du siège de New York et l'ouverture de nouveaux bureaux à El Segundo, en Californie.

Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus – Directeur Général du Groupe L’Oréal explique : « Le leadership transformateur de David en tant que Directeur Général de L’Oréal USA et Amérique du Nord a été vraiment exceptionnel, marqué par des résultats commerciaux remarquables, un sens aigu des tendances émergentes et une passion pour ses équipes. Ce rôle nouvellement créé de Président de L’Oréal USA souligne l'importance stratégique du marché américain pour notre croissance future. David est idéalement placé pour assumer ce rôle, ayant constamment renforcé notre leadership dans l'industrie de la beauté, en dialoguant avec les principaux acteurs institutionnels et à travers son récent mandat de Président du Conseil d'Administration du Personal Care Products Council (PCPC). »

Alexis Perakis-Valat est nommé Directeur Général de L’Oréal USA et Amérique du Nord, succédant à David Greenberg.

Actuellement Directeur Général de la Division Produits Grand Public, Alexis a été un contributeur majeur au succès mondial de L’Oréal. Depuis son arrivée chez L’Oréal en 1994, il a occupé plusieurs postes de direction clés sur des marchés stratégiques, notamment en France, en Espagne, en Allemagne puis en Chine – où, il a doublé l'activité et mené la transformation digitale et e-commerce. Il rejoint alors, en 2013, le Comité Exécutif du groupe en tant que Directeur général de la zone Asie-Pacifique et de L’Oréal China.

Depuis 2016, Alexis a profondément transformé la Division des Produits Grand Public. Sous sa direction, la Division a démocratisé le meilleur de la beauté pour plus d’un milliard de consommateurs dans le monde, connaissant une croissance remarquable ; avec une augmentation des ventes de 12 à 16 milliards d'euros, tout en stimulant à la fois la rentabilité et les investissements dans les marques.

Au cours des 9 dernières années, il a transformé la Division en un acteur majeur mondial en renforçant l'image et la performance de ses quatre marques internationales tout en lançant de nouveaux relais de croissance comme Mixa en Europe, ou la marque de maquillage coréenne 3CE en Asie. Alexis a aussi été moteur dans l’acquisition récente de Dr G. Et sous son impulsion, le vaste potentiel des Marchés Émergents a également été libéré, générant une forte croissance à deux chiffres ces quatre dernières années.



Nicolas Hieronimus a ajouté : « La carrière d'Alexis témoigne d'un leadership puissant et d'un sens stratégique aigu. Depuis 2016, sa vision et son dynamisme ont fondamentalement remodelé notre Division des Produits Grand Public, démocratisant le meilleur de la beauté, accélérant la croissance et stimulant une accélération à deux chiffres sur les Marchés Émergents. Son engagement indéfectible envers la valorisation des marques, l'innovation et l'excellence en matière de ventes et de marketing en fait le choix idéal pour porter L’Oréal USA et l'activité Amérique du Nord vers de nouveaux sommets.»

Fabrice Megarbane est nommé Directeur Général de la Division des Produits Grand Public, succédant à Alexis Perakis-Valat.

Fort de 24 ans d'expérience exceptionnelle au sein de L'Oréal, Fabrice, actuel Directeur Général Développement des marchés, s'est distingué par son leadership hors pair et sa vision stratégique à travers de multiples marchés et divisions, notamment en tant que Directeur Général de L'Oréal Chine et de la Zone Asie du Nord, où il a mené des transformations majeures.

Fabrice a été nommé au poste de Directeur Général Développement des marchés en janvier 2024, où il a joué un rôle déterminant dans la définition de la trajectoire de croissance future de L'Oréal. Dans cette fonction critique, il a brillamment élaboré la stratégie de croissance et favorisé une approche multi-zones plus intégrée au sein du Groupe, y compris en stimulant une expansion significative du e-commerce avec des plateformes clés comme Amazon et TikTok. Il a également dirigé plusieurs projets de transformation majeure du Groupe, contribuant à accroître l'agilité, à optimiser les méthodes de travail du Groupe et à garantir que l'entreprise est prête pour l'avenir.

Dans son rôle précédent, L’Oréal Chine a non seulement atteint une part de marché record, augmentant sa part de marché en moyenne d'un point par an, mais a aussi doublé ses ventes. Il a également positionné la région à l'avant-garde de l'excellence numérique, maîtrisant les complexités de l'engagement des consommateurs modernes, et a veillé à ce que tous les sites industriels atteignent la neutralité carbone d'ici 2022.

Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus a déclaré : « Le mélange unique d'intuition stratégique, de connaissance approfondie du marché et de qualités de leadership exceptionnelles de Fabrice, prouvées au cours de son mandat en Chine et plus récemment en tant que Directeur Général en charge du Développement des marchés, en fait le choix idéal pour diriger notre Division des Produits Grand Public. Je suis convaincu qu'il continuera à stimuler l'innovation, à accélérer la croissance et à inspirer nos équipes dans ce nouveau chapitre. »





Vianney Derville est nommé au poste de Directeur Général Développement des marchés, succédant à Fabrice Megarbane.

Actuellement Directeur Général de la zone Europe, Vianney est un leader reconnu pour avoir orchestré des transformations profondes, stimulant une croissance exceptionnelle et favorisant un leadership stratégique sur le marché. Dans ce nouveau rôle mondial, il mettra à profit sa vaste expérience sur le marché, sa vision stratégique et sa capacité avérée à inspirer les équipes pour accélérer la trajectoire de croissance future de L'Oréal.

Vianney a été nommé Directeur Général de la zone Europe en 2016, après une carrière riche de réussites et plusieurs rôles de leadership au Japon, en Espagne, en France et aux États-Unis. Tout au long de son mandat, sa vision stratégique a conduit à une profonde transformation de la zone européenne, ce qui a ouvert la voie à des résultats commerciaux exceptionnels. L'année dernière, les ventes dans la région ont atteint plus de 11,4 milliards d'euros ; faisant de l'Europe le plus grand contributeur à la croissance globale du Groupe, bien qu'elle soit la région la plus ancienne et la plus établie du Groupe. La zone Europe a également constamment gagné des parts de marché et démontré une forte domination en ligne.

Face à un paysage réglementaire européen de plus en plus complexe, Vianney a également renforcé les relations institutionnelles au sein de la zone, une démarche essentielle pour engager avec les parties prenantes et assurer les activités de L'Oréal sur les marchés clés.

Nicolas Hieronimus a ajouté : « La connaissance approfondie de nos marchés par Vianney, son bilan avéré et significatif en matière de croissance et de transformation, associée à sa capacité exceptionnelle à fédérer et inspirer les équipes, en font le choix parfait pour être notre nouveau Directeur Général Développement des marchés. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous façonnons la trajectoire de croissance future de L'Oréal, poursuivons le projet de transformation « One L’Oréal » en tirant parti de l'IA, et écrivons le prochain chapitre de l'histoire du Groupe. »





Emmanuel Goulin est nommé Directeur Général de la zone Europe, succédant à Vianney Derville.

Emmanuel, actuellement Directeur Général - Travel Retail, est un leader au bilan commercial impressionnant et à l’impact majeur. Reconnu pour son leadership direct, accessible et efficace, avec une vision tournée vers l'avenir et un engagement fort envers la transformation, il est idéalement placé pour diriger la plus grande région du Groupe.

Dans son rôle actuel, Emmanuel a joué un rôle déterminant dans la navigation d'une période de stabilisation et de profonde transformation pour notre activité dans la nouvelle réalité post-Covid. Il a plus particulièrement dirigé la réinvention de l'« expérience beauté » dans le Travel Retail ; recentrant avec succès nos activités sur les aéroports et le parcours du voyageur. Il a également mené une transformation cruciale de l'organisation du Travel Retail et optimisé l'empreinte opérationnelle du Groupe, afin d'assurer agilité et efficacité dans un environnement en évolution rapide.

Rejoignant le groupe en 2000, sa carrière internationale l'a amené à occuper divers rôles, y compris des postes de direction au Japon, à Hong Kong, au Royaume-Uni et en France. De retour en Europe en 2022, il a été Directeur Général de L’Oréal Italie, où il a donné un nouvel élan à la filiale, créant les conditions d'une croissance à deux chiffres et réalisant des progrès significatifs en matière de développement durable.

Commentant cette nomination, Nicolas Hieronimus a déclaré : « Emmanuel a une profonde compréhension du paysage européen, forgée par des rôles de leadership sur trois de ses marchés clés. Combiné à son excellent bilan en termes d’impact commercial et de conduite de transformations majeures, il est le leader idéal pour stimuler l'innovation, accélérer la croissance et inspirer nos équipes dans notre plus grande région. »

Eva Yu est nommée au poste de Directrice Générale- Travel Retail, succédant à Emmanuel Goulin, et rejoindra le Comité Exécutif élargi du Groupe.

Dans ce rôle, Eva partagera son temps entre Paris et Singapour, afin d'assurer une étroite proximité avec les équipes et le centre de gravité asiatique du Travel Retail. Cela permettra de mieux relever les défis d'un paysage du travel retail en constante évolution, et Eva pourra mettre à profit son talent unique pour stimuler la croissance, la transformation et favoriser l'unité entre les marchés et les fonctions.

En tant que Directrice Générale de L’Oréal Hong Kong, son poste actuel, Eva a profondément transformé la filiale, lui permettant de gagner des parts de marché significatives et d'être largement reconnue pour son excellence dans le retail. Par ailleurs, l'engagement d'Eva a également valu à L’Oréal Hong Kong de nombreuses distinctions pour le développement des talents, la responsabilité d'entreprise et sa politique de transformation durable.

Eva a commencé sa carrière en 2000 en tant que Responsable de Marque pour Biotherm à Hong Kong, où elle a fait de la marque l'une des principales du marché. En 2011, Eva est devenue la première femme nommée Directrice Générale du Travel Retail en Asie-Pacifique, où elle a dirigé l'activité duty-free de L'Oréal sur 27 marchés, stimulant une croissance remarquable en termes de présence, d'image de marque et de part de marché.

Nicolas Hieronimus a ajouté : « La carrière remarquable d'Eva, marquée par sa vision et son incroyable capacité à favoriser l'unité et à harmoniser les efforts entre différentes fonctions et marchés, en fait une leader exceptionnelle. Sa profonde compréhension du marché asiatique et son bilan avéré en matière de transformation commerciale et de développement des personnes, la positionnent comme le choix idéal pour mener notre activité stratégique Travel Retail vers son prochain chapitre de croissance et d'innovation. »



À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal Groupe entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

CONTACTS

L’ORÉAL

Standard

+33 (0)1 47 56 70 00



Actionnaires individuels

Pascale GUERIN

+33 (0)1 49 64 18 89

Pascale.guerin@loreal.com



Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Eva QUIROGA

+33 (0)7 88 14 22 65

Eva.quiroga@loreal.com



Média

Brune DIRICQ

+33 (0)6 63 85 29 87

Brune.diricq@loreal.com

Arnaud FRABOUL

+33 (0)6 40 13 62 14

Arnaud.fraboul@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Suivez-nous sur LinkedIn @L’Oréal

Suivez-nous sur Instagram @lorealgroupe

www.loreal.com

Pièce jointe