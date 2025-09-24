COMMUNIQUE FINANCIER : CESSION D’HEIDSIECK & CO MONOPOLE

Reims, le 24 septembre 2025

Vranken-Pommery Monopole est entré en négociation exclusive avec Lanson-BCC, agissant pour le compte de sa filiale Maison Burtin, en vue de la cession des titres de la société Heidsieck & Co Monopole (propriétaire de la marque éponyme) à l’exclusion de tout autre actif.

Sous conditions suspensives de l’accord des Conseils d’Administration des deux Maisons, le protocole devrait être signé le 1er octobre 2025.



A propos de Vranken-Pommery Monopole :

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

Les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Pompadour, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co

Les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo

Les Camargues, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provences, Château La Gordonne

Les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts :

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

A propos de Lanson-BCC :

LANSON-BCC est un groupe composé de huit Maisons productrices de vins de Champagne, créé par des familles champenoises. Il réunit des Maisons de qualité, reconnues pour la typicité de leurs vins et bénéficiant d'une précieuse complémentarité de leurs clientèles. L’assemblage de savoir-faire ancestraux et de moyens techniques les plus modernes, d’autonomies créatrices et de synergies rationnelles, permet à chacune de ses Maisons de développer ses performances et d’assurer ainsi la pérennité du Groupe LANSON-BCC.

Champagne Lanson, prestigieuse Maison fondée en 1760, Reims, titulaire du Royal Warrant depuis la Reine Victoria. Champagne vendu à 85% à l’international.

Champagne Philipponnat, Maison fondée en 1910 dont la tradition remonte à 1522, Mareuil sur Aÿ, propriétaire du Clos des Goisses. Champagne vendu en distribution sélective et dans la belle restauration mondiale.

Champagne De Venoge, Maison fondée en 1837, Epernay. Champagne vendu en distribution sélective en France et à l’export, en particulier ses gammes, Cordon bleu, Princes et sa grande Cuvée Louis XV.

Champagne Besserat de Bellefon, Maison fondée en 1843, Epernay, producteur de la Cuvée des Moines. Champagne distribué en réseaux traditionnels (restauration, cavistes) en France et à l’export.

Champagne Boizel, Maison fondée en 1834, Epernay. Champagne diffusé via la vente à distance en France (B to C) et dans les secteurs traditionnels à l’international.

Champagne Chanoine Frères, Maison fondée en 1730, Reims. Champagne vendu principalement en grande distribution et à l’export. La Maison est surtout connue pour sa Cuvée Tsarine.

Maison Burtin, Maison fondée en 1933, Epernay, fournisseur de la grande distribution, producteur de Champagne « sur mesure » pour les grands comptes, notamment de la gamme Alfred Rothschild.

Domaine Alexandre Bonnet, Les Riceys, propriétaire d'un vaste vignoble et dont les champagnes de «vigneron» sont commercialisés en secteurs traditionnels en France et à l’export. Également producteur de Rosé des Riceys.

www.lanson-bcc.com

__________

Les actions LANSON-BCC sont cotées sur Euronext Growth Paris

Mnémonique : ALLAN | Isin : FR0004027068 | Reuters : ALLAN.PA | Bloomberg : ALLAN:FP

Indices : EN Growth Allshare, EN Family Business

Les actions LANSON-BCC sont éligibles PEA-PME (décret d’application du 5 mars 2014)

__________

LANSON-BCC CALYPTUS

Bruno Paillard Cyril Combe

Tél. : +33 3 26 78 50 00 Tél. : +33 1 53 65 68 68

investisseurs@lansonbcc.com cyril.combe@calyptus.net

actionnaires@lansonbcc.com

