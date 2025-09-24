ESSO S.A.F. : Signature de l’accord d’acquisition par North Atlantic de la participation d’ExxonMobil France Holding dans Esso S.A.F. : une étape décisive dans le projet

Le 24 septembre 2025, Esso S.A.F. a été informée qu’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») et North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») ont signé un accord portant sur l’acquisition de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette signature intervient après la conclusion du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, la réalisation de l’acquisition de la participation d’ExxonMobil reste soumise à l’obtention de certaines autorisations réglementaires ainsi qu’à la finalisation de certains accords de financement, et devrait intervenir au cours du dernier trimestre de l’année 2025.

ESAF a également été informée que l’ajustement à la hausse ou à la baisse mentionné dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, visant à refléter la variation de la valeur en euros des stocks d’Esso S.A.F., correspondra à la différence entre la valeur du baril de Brent pour dix (10) millions de barils au 31 décembre 2024, et la valeur du baril de Brent pour le même volume sur une période préalable à la réalisation de l’opération qui dépendra de la date du transfert envisagé de propriété de l’inventaire d’Esso S.A.F. à un établissement bancaire.

La signature de cet accord représente ainsi une étape décisive dans le projet d’acquisition de North Atlantic.

Décisions du Conseil d’administration d’Esso S.A.F. du 17 septembre 2025

Lors de sa séance du 17 septembre 2025, le Conseil d’administration d’Esso S.A.F. a pris plusieurs décisions importantes :

Convocation d’une Assemblée Générale le 4 novembre 2025 en vue de délibérer sur : La proposition de distribution de réserves, pour un montant de 60,21€ par action pour un paiement à la date du 14 novembre 2025 (note 1). La proposition de changement de dénomination sociale pour adopter un nouveau nom à l’issue du changement de contrôle.

Approbation de la convention de cession au groupe ExxonMobil du fonds de commerce lubrifiants et produits de spécialité d’Esso S.A.F. pour un prix estimé de 8 millions d’euros (note 2), comprenant un montant de 3 millions d’euros pour les inventaires qui sera finalisé à la date de cession.

Approbation de la convention de cession au groupe ExxonMobil de certaines marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle d’Esso S.A.F. pour un montant de 20 millions d’euros (note 2).





Prochaines étapes

Nomination d’un expert indépendant par le Conseil d’administration qui établira un rapport sur le prix offert dans le cadre du processus d’offre publique d’achat pour les actions restantes d’Esso S.A.F.

Finalisation de la transaction attendue pour le dernier trimestre 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, et de la réalisation de certains accords de financement.

Esso S.A.F. reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.

*Note 1 : Comme mentionné dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, le prix d’acquisition du Bloc de Contrôle sera réduit du montant distribué après décision de l’assemblée générale des actionnaires du 4 novembre 2025, ainsi que du montant du dividende de 53€ par action décidé lors de l’assemblée générale des actionnaires du 4 juin 2025 et mis en paiement le 10 juillet 2025.

* Note 2 : Ces montants représentent un total estimé à 28 millions d’euros, qui viendra augmenter le montant de la trésorerie disponible d’Esso S.A.F. et sera pris en compte dans les ajustements de prix d’acquisition du bloc de contrôle conformément au communiqué de presse du 28 mai 2025.

