North Atlantic France SAS franchit une étape clé dans son projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans Esso S.A.F. et 100% d’ExxonMobil Chemical France SAS, avec la signature d'un contrat d’acquisition d’actions

North Atlantic France SAS franchit une étape clé dans son projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans Esso Société Anonyme Française SA et 100% d’ExxonMobil Chemical France SAS, avec la signature d’un contrat d’acquisition d’actions

ST. JOHN’S, NL, CANADA, le 24 septembre 2025 - North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») a annoncé, le 28 mai 2025, être entrée en négociations exclusives avec ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») en vue de la cession de l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso Société Anonyme Française SA (« Esso S.A.F. ») et dans ExxonMobil Chemical France SAS (« EMCF ») par la signature d’une promesse d’achat. A l’issue du processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, North Atlantic annonce aujourd’hui avoir conclu, avec Exxon Mobil un contrat d’acquisition de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. (le « Bloc de Contrôle ») et EMCF.

Cette étape marque une avancée importante dans le projet de North Atlantic de bâtir une présence de long terme en France, au service de la sécurité énergétique, de la résilience industrielle et de la transition énergétique européennes.

Ce projet reste soumis aux formalités et autorisations réglementaires relatives à ce type de transaction, notamment en matière d’investissements étrangers en France, ainsi qu’à la finalisation de certains accords de financement.

Ted Lomond, Président Directeur Général de North Atlantic et Président de North Atlantic France a déclaré : « Notre engagement envers la France s'inscrit sur le long terme. En nous appuyant sur l’excellence industrielle du site de Gravenchon, nous entendons renforcer la sécurité énergétique et la résilience tout en accélérant la transition vers des solutions bas carbone. Ce projet reflète notre ambition de faire de North Atlantic un acteur énergétique transatlantique de premier plan, avec des bases solides des deux côtés de l'Atlantique. »

Simon Fenner, Directeur Général de North Atlantic France a déclaré : « Avec la signature de cet accord, North Atlantic réaffirme son ambition de consolider le site de Gravenchon et de lui offrir un projet de développement ambitieux au service du secteur de l'énergie et de l’industrie française. Nous nous engageons avec détermination dans la finalisation de la transaction d’ici la fin de l’année. »

Pour rappel, le 28 mai 2025 North Atlantic avait annoncé qu’à l’issue de l’acquisition du Bloc de Contrôle, North Atlantic déposerait une offre publique d’achat obligatoire pour les actions restantes d’Esso S.A.F. aux mêmes conditions financières que l’acquisition du Bloc de Contrôle.

Par ailleurs, il est rappelé que le Conseil d’administration d’Esso S.A.F. a convoqué une Assemblée Générale des actionnaires le 4 novembre 2025 en vue de délibérer sur une proposition de distribution de réserves, pour un montant de 60,21 € par action dont la mise en paiement devrait intervenir le 14 novembre 2025.

Dans le cadre des discussions qui ont eu lieu ces derniers mois entre ExxonMobil et North Atlantic, les deux parties sont convenues d’intégrer un ajustement à la baisse du prix d’acquisition du Bloc de Contrôle afin de tenir compte de certains passifs sociaux. Cet ajustement à la baisse ne s’imputera pas sur le prix qui sera proposé aux actionnaires minoritaires d’Esso S.A.F. dans le cadre de l’offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes, lequel sera déterminé après prise en compte des différents différents ajustements décrits dans le communiqué du 28 mai 2025, à savoir :

(i) un ajustement à la baisse pour refléter le montant de trésorerie distribué par Esso S.A.F. avant la date de réalisation de l’acquisition de bloc (soit un montant de 113,21 € par action, correspondant à un dividende de 53 euros par actions mis en paiement le 10 juillet 2025 et un montant de 60,21 € par action au titre de la distribution proposée par Esso S.A.F et devant être mise en paiement le 14 novembre 2025, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Esso S.A.F.) ;





(ii) un ajustement à la hausse par un mécanisme de ticking fee correspondant aux intérêts calculés (x) sur un premier montant de base de 362.000.000 € au taux d’intérêt à court terme européen (€STR) plus 2% par an entre le 2 mars 2025 et la date de réalisation, et (y) sur un second montant de base de 950.0000.000 € au taux de 2,4% par an entre le 2 mars 2025 et la date de réalisation ;





(iii) un ajustement à la hausse ou à la baisse pour refléter un changement dans la valeur en euros du stock d’Esso S.A.F. et égal à la différence entre la valeur du pétrole brut de dix (10) millions de barils au 31 décembre 2024 et la valeur de ce même volume sur une période préalable à la réalisation de l’opération qui dépendra de la date du transfert envisagé de propriété de l’inventaire d’Esso S.A.F. à un établissement bancaire.





Le prix final pour l’acquisition du Bloc de Contrôle sera fixé définitivement avant la réalisation de l’opération et sera communiqué au marché en temps utiles

La finalisation de cette transaction reste prévue pour le dernier trimestre 2025. North Atlantic rappelle s’être engagée à assurer une transition complète et bien gérée, avec l’intention de maintenir l’emploi et les rémunérations et avantages existants.

Contact média

France : Groupe Brunswick - northatlantic@brunswickgroup.com

Hugues Boëton - 06 79 99 27 15

Paul Priam - 06 84 39 09 89

Canada : Mark Duggan - markduggan@northatlantic.ca

1-709-687-3136

A PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dasn le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, par l'intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada.

Reconnu pour son expertise dans l'achat et la vente de produits de grandes qualité, North Atlantic s'adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime.

North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d'offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l'évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l'industrie, North Atlantic favorise l'acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu'elle dessert au Canada et à l'étranger.