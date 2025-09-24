EB5 Capital Merayakan Penutupan Investasi Atlanta Woodrow Apartments (JF41)

WASHINGTON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital dengan bangga mengumumkan penutupan investasinya senilai $42,4 juta dalam proyek Atlanta Woodrow Apartments (JF41) yang dikembangkan oleh Woodfield Development.

Proyek Target Employment Area (TEA) dengan tingkat pengangguran tinggi ini yang berlokasi di Atlanta, Georgia merupakan pembangunan hunian multikeluarga Kelas A yang terdiri dari 300 unit di empat gedung apartemen modern serta 25 rumah deret (townhome). Pembangunan ini akan mencakup ruang fasilitas yang luas, termasuk kolam dan lounge bergaya resort, pusat fitness canggih, serta halaman bermain yang nyaman, semuanya dilengkapi dengan interior dan sentuhan akhir kelas atas.

Atlanta, yang dianggap sebagai pusat keuangan dan komersial wilayah Tenggara, menjadi rumah bagi banyak perusahaan besar, termasuk UPS, Coca-Cola, Delta Airlines, Home Depot, dan CNN. JF41 terletak di subpasar Atlanta Selatan, suatu kawasan yang berkembang pesat di dekat pusat kota. Lokasi ini menyediakan akses yang mudah dijangkau ke berbagai rute transportasi utama dan hanya berjarak sepuluh mil dari Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta, bandara tersibuk di dunia.

“Proyek ini merupakan contoh yang baik terkait bagaimana Program EB-5 membantu merevitalisasi komunitas,” ujar Jonathan Mullen, Wakil Presiden Senior Investasi EB5 Capital. “Kami bangga menjadi bagian dari proyek yang akan menciptakan lebih dari 900 lapangan kerja baru di wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi serta berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Atlanta Selatan.”

JF41 memperingati investasi pembangunan hunian multikeluarga ke-21 EB5 Capital dan proyek kedua di negara bagian Georgia. Konstruksi diperkirakan akan dimulai pada kuartal 3 (Q3) tahun 2025 dan selesai pada kuartal 1 (Q1) tahun 2027.

Tentang EB5 Capital

EB5 Capital menyediakan berbagai peluang kepada para investor asing yang memenuhi syarat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek real estat komersial penciptaan lapangan kerja di bawah Program Investor Imigran Amerika Serikat (Program Visa EB-5). Sebagai salah satu penyelenggara Pusat Regional tertua dan teraktif di negara ini, perusahaan ini telah meraup modal asing lebih dari satu miliar dolar di lebih dari 45 proyek EB-5. EB5 Capital yang berkantor pusat di Washington, DC, memiliki rekam jejak dan kepemimpinan yang sudah teruji di industri serta telah menarik minat para investor dari lebih 75 negara. Silakan kunjungi situs web www.eb5capital.com untuk mengetahui informasi selengkapnya.

Kontak:

Bianca Martinez

Staf Senior, Pemasaran & Komunikasi

media@eb5capital.com