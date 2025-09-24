EB5 Capital, 애틀랜타 우드로우 아파트 프로젝트 (JF41) 투자 마감 기념

워싱턴, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital이 Woodfield Development의 애틀랜타 우드로 아파트 (Atlanta Woodrow Apartments) 프로젝트 (JF41) 를 대상으로 한 4,240만 달러 규모의 투자를 마무리했다고 발표했다.

해당 프로젝트는 조지아주 애틀랜타에 위치한 고실업률 목표 고용 지역(TEA)에서 진행되는 클래스 A급 주거용 다가구 개발 사업으로, 네 개의 현대식 아파트 건물에 걸쳐 총 300세대와 25세대의 타운홈을 포함하고 있다. 개발 단지에는 리조트 스타일의 수영장과 라운지, 최첨단 피트니스 센터, 활기찬 게임 마당 등 넓은 커뮤니티 편의 시설이 마련되며, 최고 수준의 인테리어와 마감재로 완성될 예정이다.

미국 남동부의 금융·상업 중심지로 꼽히는 애틀랜타는 UPS, 코카콜라, 델타항공, 홈디포, CNN 등 다수의 글로벌 대기업이 본사를 두고 있습니다. JF41 프로젝트는 도심 인근의 빠르게 개발되고 있는 남애틀랜타 서브마켓에 위치해 있으며, 주요 교통망에 쉽게 접근할 수 있고 세계에서 가장 붐비는 하츠필드-잭슨 애틀랜타 국제공항에서 불과 10마일 거리에 있습니다.

EB5 Capital의 투자 담당 수석부사장인 Jonathan Mullen은 “이 프로젝트는 EB-5 프로그램이 지역 재개발을 돕는 훌륭한 사례”라며 “고실업률 지역에 900개 이상의 새로운 일자리를 창출하고 남애틀랜타 지역의 지속적인 성장을 뒷받침하는 프로젝트에 참여하게 되어 자랑스럽다”고 말했다.

JF41은 EB5 캐피탈의 21번째 다가구 투자이자 조지아주에서는 두 번째 프로젝트에 해당한다. 공사는 2025년 3분기에 시작해 2027년 1분기에 완공될 예정이다.

EB5 Capital 소개

EB5 Capital은 미국 투자이민 프로그램(EB-5 비자 프로그램)에 따라 일자리를 창출하는 상업용 부동산 프로젝트에 투자할 수 있는 기회를 해외의 적격 투자자들에게 제공하고 있다. 미국 내에서 가장 오래되고 활발히 운영되는 리저널 센터 운영사 중 하나로, 지금까지 45개 이상의 EB-5 프로젝트를 통해 10억 달러 이상의 해외 자본을 유치했다. 워싱턴 D.C.에 본사를 둔 EB5 Capital은 업계에서 탁월한 실적과 리더십을 인정받아 전 세계 75개국 이상의 투자자들을 끌어모으고 있다. 자세한 정보는 www.eb5capital.com 에서 확인할 수 있습니다.

연락처 정보:

Bianca Martinez

Senior Associate, Marketing & Communications

media@eb5capital.com