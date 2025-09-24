EB5 Capital Meraikan Penutupan Pelaburan Projek Atlanta Woodrow Apartments (JF41)

WASHINGTON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital dengan sukacitanya mengumumkan penutupan pelaburan bernilai $42.4 juta dalam projek Atlanta Woodrow Apartments (JF41) oleh Woodfield Development.

Terletak di Atlanta, Georgia, projek Kawasan Sasaran Pekerjaan (TEA) yang mempunyai kadar pengangguran tinggi ini merupakan pembangunan kediaman berbilang keluarga Kelas A yang merangkumi 300 unit di dalam empat bangunan pangsapuri moden serta 25 rumah bandar. Pembangunan ini akan menampilkan ruang kemudahan yang luas, termasuk kolam renang dan lounge bergaya resort, pusat kecergasan berteknologi canggih serta taman permainan yang meriah. Semua kemudahan ini diserlahkan dengan reka bentuk dalaman dan kemasan bertaraf premium pasaran.

Atlanta, yang dianggap sebagai pusat kewangan dan komersial utama di wilayah Tenggara Amerika Syarikat, merupakan lokasi ibu pejabat bagi banyak syarikat besar seperti UPS, Coca-Cola, Delta Airlines, Home Depot dan CNN. JF41 terletak di kawasan subpasaran South Atlanta, sebuah kawasan yang pesat membangun berhampiran pusat bandar. Lokasinya menawarkan akses mudah ke beberapa laluan pengangkutan utama dan hanya sekitar sepuluh batu dari Lapangan Terbang Antarabangsa Hartsfield-Jackson Atlanta, lapangan terbang paling sibuk di dunia.

“Projek ini merupakan contoh terbaik bagaimana Program EB-5 dapat membantu memulihkan komuniti,” kata Jonathan Mullen, Naib Presiden Kanan Pelaburan di EB5 Capital. “Kami berbangga menjadi sebahagian daripada projek yang bakal mewujudkan lebih 900 peluang pekerjaan baharu di kawasan berpengangguran tinggi serta menyumbang kepada pertumbuhan berterusan rantau South Atlanta.”

JF41 menandakan pelaburan kediaman berbilang keluarga ke-21 EB5 Capital dan projek kedua syarikat itu di negeri Georgia. Pembinaan dijangka bermula pada S3 2025 dan siap sepenuhnya menjelang S1 2027.

Perihal EB5 Capital

EB5 Capital menyediakan peluang kepada pelabur asing yang layak untuk melabur dalam projek hartanah komersial yang mewujudkan pekerjaan di bawah Program Pelabur Imigran Amerika Syarikat (Program Visa EB-5). Sebagai salah satu pengendali Pusat Wilayah yang tertua dan paling aktif di negara itu, syarikat ini telah berjaya mengumpul lebih daripada satu bilion dolar modal asing menerusi lebih daripada 45 projek EB-5. Beribu pejabat di Washington, DC, rekod pencapaian cemerlang dan kepimpinan EB5 Capital dalam industri ini telah menarik pelabur dari lebih daripada 75 negara. Sila layari www.eb5capital.com untuk maklumat lanjut.

Hubungi:

Bianca Martinez

Rakan Sekerja Kanan, Pemasaran & Komunikasi

media@eb5capital.com