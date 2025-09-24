EB5 Capital 公司庆祝完成亚特兰大 Woodrow 公寓项目 (JF41) 的投资

华盛顿, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 公司欣然宣布已完成对 Woodfield Development 公司旗下亚特兰大 Woodrow 公寓 (JF41) 项目的 4240 万美元投资。

这个高失业率的目标就业区 (TEA) 项目位于美国佐治亚州亚特兰大市，属于 A 级多户住宅开发项目，其中包含 4 栋现代化公寓楼（共 300 套公寓单元）及 25 栋联排别墅。 该开发项目将配备宽敞的休闲空间，包括度假式泳池与休闲区、一流的健身中心以及充满活力的游戏庭院，所有设施均采用顶级市场标准的室内设计与精装工艺。

亚特兰大被视为美国东南部的金融和商业中心，也是众多大型企业的所在地，包括 UPS、Coca-Cola、Delta Airlines、Home Depot 和 CNN。 JF41 项目位于亚特兰大南部子市场，这是个紧邻市中心的快速发展区域。 该项目所处位置交通便捷，可轻松抵达多条主要交通干线，且距离全球最繁忙的机场亚特兰大 Hartsfield-Jackson 国际机场仅 10 英里。

EB5 Capital 公司投资部高级副总裁 Jonathan Mullen 表示：“该项目是 EB-5 计划助力社区重建的绝佳范例。 我们很自豪能参与这个项目。它将为高失业率地区带来 900 多个新岗位，并为亚特兰大南部区域的持续增长贡献力量。”

JF41 是 EB5 Capital 公司的第 21 个多户住宅类投资项目，同时也是其在佐治亚州的第二个项目。 预计工程将于 2025 年第三季度动工，并于 2027 年第一季度竣工。

关于 EB5 Capital

根据美国移民投资计划（EB-5 签证计划），EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会投资商业房地产项目，在当地创造就业机会。 作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已在超过 45 个的 EB-5 项目中成功募集逾十亿美元的外资。 EB5 Capital 公司总部位于华盛顿特区，其卓越的业绩记录与行业领先地位已吸引了来自 75 多个国家的投资者。 如需了解更多信息，请访问 www.eb5capital.com。

联系信息：

Bianca Martinez

市场营销与传播部高级专员

media@eb5capital.com