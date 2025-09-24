EB5 Capital 慶祝完成對 Atlanta Woodrow Apartments (JF41) 項目的投資

華盛頓, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 欣然宣佈該公司對 Woodfield Development 旗下 Atlanta Woodrow Apartments (JF41) 項目的 4,240 萬美元投資經已完成。

此項目坐落於喬治亞州亞特蘭大市的高失業目標就業區（Target Employment Area，簡稱 TEA），是一座 A 級多戶型住宅開發方案，由四棟共 300 個單位的現代化公寓大樓及 25 座鎮屋組成。 開發項目內規劃了寬敞的配套設施空間，包括度假村風格的泳池及休憩區、頂級健身中心以及活力四射的遊戲庭院，所有空間均配備市場頂尖的室內設計及精緻裝修。

亞特蘭大被視為美國東南部的金融與商業首府，大型企業總部雲集，包括 UPS、Coca-Cola、Delta Airlines、Home Depot 及 CNN。 JF41 項目坐落於南亞特蘭大次市場，鄰近市中心，發展迅速。 項目地點方便通往幾條主要交通幹線，離全球最繁忙的 Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport（哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場）僅十英里之遙。

EB5 Capital 投資部高級副總裁 Jonathan Mullen 表示：「此項目完美體現 EB-5 計劃在協助社區重新發展方面所發揮的作用。 我們慶幸能夠參與這個項目，致力為失業率高企地區帶來超過 900 個新職位，並為南亞蘭大地區的持續增長出一分力。」

JF41 標誌著 EB5 Capital 的第 21 個多戶型住宅投資項目，亦是該公司在喬治亞州的第二個項目。 預計興建項目將於 2025 年第三季度開始，並在 2027 年第一季度竣工。

關於 EB5 Capital

在美國投資移民計劃（EB-5 簽證計劃）的規定下，EB5 Capital 為合資格的海外投資者提供投資於創造工作職位的商業房地產計劃的機遇。 作為該國歷史最悠久及最活躍的地區性中心營辦商之一，該公司在超過 45 個 EB-5 計劃中募集了超過 10 億美元的海外資金。 EB5 Capital 總部設於華盛頓哥倫比亞特區，其卓越的往績紀錄和行業領導地位吸引了來自逾 75 個國家的投資者。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.eb5capital.com。

聯絡方式：

Bianca Martinez

市場推廣及傳訊高級助理

media@eb5capital.com