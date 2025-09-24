Communiqué de presse

CROSSJECT présente ses résultats financiers et les principaux faits marquants pour le premier semestre 2025

Position de trésorerie : 6.3 millions d'euros, contre 7,0 millions d’euros au 31 décembre 2024 montrant une très bonne maîtrise des ressources de la Société.

Investissements stables en R&D et augmentation de 3,1 millions d’euros des remboursements de R&D par BARDA1 pour le premier semestre 2024, à 6,5 millions d’euros, en lien avec la concentration des activités sur de développement réglementaire et les fabrications de lots liés à l’enregistrement de ZEPIZURE®.

La société a continué d’avancer vers le dépôt par BARDA de sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour ZEPIZURE®.





Dijon, France, 24 septembre 2025, 22:00 CET -- CROSSJECT (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre clos le 30 juin 2025, et donne une mise à jour des faits marquants de son activité sur le premier semestre 2025.

Pendant cette période, CROSSJECT a poursuivi ses activités réglementaires conjointement avec la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) visant à obtenir au plus tôt les autorisations réglementaires de ZEPIZURE® aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, en juin, et comme annoncé en mai 2025, CROSSJECT et son partenaire CDMO EUROFINS, ont produit les lots de validation dont les données font partie du dossier EUA et organisé la fabrication de lots afin qu’ils soient disponibles au moment de l’évaluation de l’EUA,

Au-delà de la période de référence au 30 juin 2025, CROSSJECT continue ses activités liées à l’enregistrement de ZEPIZURE®, en particulier :

La société et BARDA ont utilisé la période estivale pour la rédaction et la revue détaillée du dossier.

BARDA a conduit en septembre des audits à blanc destinés à préparer la société à de potentielles inspections de la FDA.

Par ailleurs, la Société a obtenu en septembre une extension du financement R&D de 11,3 millions d’euros dans le cadre de son contrat avec le Gouvernement Américain.

D’autres éléments marquants sont également intervenus post clôture :

La société a obtenu une nouvelle ligne de crédit de 750,000 euros d’un nouveau partenaire bancaire ;

La société a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 13485 pour l’ensemble de ses sites (Dijon et Gray) ;

La société a également vu son certificat de Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) prolongé.





Dans le contexte macro-économique actuel, la société et ses conseils estiment aujourd’hui ne pas être exposée à un impact lié aux augmentations de droits de douane de l’Europe vers les Etats-Unis sur les livraisons destinées à la BARDA ;

Nous rappelons par ailleurs, qu’en préparation de l’augmentation de ses volumes de production lors de la commercialisation de son portefeuille de produits, la société a finalisé pendant ce premier semestre le développement et l’introduction de son module ZENEO® Nest, dernière innovation de la ZENEO® Factory. Le ZENEO® Nest facilite et accélère les opérations de remplissage aseptique sur des lignes automatisées à haute cadence disponibles chez de nombreux CDMO.

Enfin dans le cadre de sa stratégie de commercialisation directe aux États-Unis la Société a continué à renforcer le potentiel de ZEPIZURE® en collaboration avec des leaders d’opinion en épilepsie et en médecine d’urgence.

« Tout au long de 2025, CROSSJECT a continué de progresser de façon décisive vers le dépôt de dossier EUA de ZEPIZURE®. Nous exprimons notre gratitude à la BARDA pour sa diligence et sa consistance dans la revue des données et son attention portée à notre outil de fabrication. Pragmatique, et désireuse de sécuriser l’enregistrement de ZEPIZURE® dans les meilleurs délais, la BARDA nous a aussi gratifié d’une augmentation majeure (de plus de 11 millions de dollars) de sa contribution. », a déclaré Patrick ALEXANDRE, Président du Directoire de CROSSJECT.

Voir également les annexes 1 (compte de résultat), 2 (bilan actif) et 3 (bilan passif).

1 Contrat n° 75A50122C00031 avec le ministère de la santé et des services sociaux ; administration pour la préparation et la réponse stratégiques ; autorité pour la recherche et le développement biomédicaux.

A propos de CROSSJECT

CROSSJECT SA (Euronext : ALCJ ; www.CROSSJECT.com) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel CROSSJECT a remporté́ un contrat* de 60 millions de dollars auprès de la BARDA. ZEPIZURE® est basé sur l’auto-injecteur sans-aiguille primé ZENEO®, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

*Project financé tout ou partie dans le cadre du contrat 75A50122C00031 avec le département américain Department of Health and Human Services (HHS); Administration for Strategic Preparedness and Response; BARDA.

Pour plus d’informations, merci de contacter :





Relations investisseurs

investors@crossject.com



Contact presse

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com

Annexe 1

Compte de résultats S1 202s vs S1 2024

(en milliers d'euros) 30/06/2025 30/06/2024 Produits d'exploitation 8 038 5 766 Produits BARDA 6 584 3 064 Production immobilisée (1) 1 483 1 565 Production stockée -96 354 Autres produits 67 784 Charges d’exploitation -13 177 -12 485 Achats de matières premières et

Fournitures -586 -695 Autres achats et dépenses externes -5 356 -5 005 Frais de personnel -4 049 -3 950 Impôts et taxes -147 -100 Amortissements et provisions (1) -2 630 -2 517 Autres charges -409 -218 Résultat d'exploitation -5 139 -6 719 Produits/charges financiers -1 143 -994 Produits/charges exceptionnels -140 -330 Crédit d'impôt recherche 1 555 1 641 Bénéfice net/perte nette -4 869 -6 402

Comptes arrêtés par le Directoire le 24 septembre 2025 et présenté au Conseil de Surveillance le même jour.

Pour le premier semestre 2025, la perte d'exploitation de CROSSJECT s'élève à 5,1 millions d’euros Une amélioration de 1.5 millions d’euros comparé à la perte de 6,7 millions d’euros sur la même période en 2024, Cette variation positive reflète :

Un fort accroissement des remboursements issus de la BARDA qui s’élèvent à 6,5 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 3,1 millions d’euros en 2024. Ces remboursements reflètent une concentration et une accélération des activités R&D BARDA en intégrant la fabrication de multiples lots sur la période liée au dépôt de dossier de ZEPIZURE®. Le taux de couverture de nos charges d’exploitation est plus important que précédemment.

Une bonne maîtrise des charges d’exploitation dans leur totalité qui augmentent à 13,2 millions d’euros contre 12,5 millions sur le premier semestre 2024.

La perte nette de la société s’est établie à 4,9 millions d’euros au premier semestre 2025 contre 6,4 millions d’euros au premier semestre 2024.

Dans le cadre de ses activités multiples, et à l’instar de de l’extension obtenue de BARDA et de son nouveau financement bancaire récent, la société continue d’évaluer en permanence ses options de financements dilutives et non dilutives.

Annexe 2

Actif du bilan, 30 juin 2025 vs 31 décembre 2024

(en milliers d’euros) 30/06/2025 31/12/2024

ACTIF IMMOBILISE

R&D 8 908 9 591 Brevets et marques 0 0 Autres immobilisations incorporelles 1 6 Terrains, propriétés, installations et équipements 2 129 2 126 Actifs en construction 3 600 2 924 Immobilisations financières 986 1 041 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 674 15 687

ACTIF COURANT

Matières premières, autres fournitures 2 015 1 970 Travaux en cours 1 188 1 448 Autres créances 4 980 4 295 Liquidités disponibles 6 338 7 036 Charges payées d'avance / différées 1 179 1 131 TOTAL ACTIF CIRCULANT 15 700 15 180 TOTAL ACTIF 31 375 31 567

Annexe 3

Passif du bilan, 30 juin 2025 vs 31 décembre 2024

(en milliers d’euros) 30/06/2025 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES

Capital 5 077 4 554 Prime d’émission 6 133 7 192 Réserve réglementée 0 0 Report à nouveau 8 391 2 596 Bénéfice/perte de la période 4 868 12 795 Subventions à l’investissement 952 972 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 097 2 673 Avances conditionnées 4 750 5 391 Provision pour risques et charges 1 047 910

EMPRUNTS ET DETTES

Obligations 6 597 5 478 Emprunts 11 077 12 874 Divers 2 608 2 717 Fournisseurs 4 248 4 554 Dettes fiscales et sociales 1 577 1 770 Dettes sur immobilisations 0 0 Produits constatés d’avance 588 616 TOTAL DE LA DETTE 26 675 27 939 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 31 375 31 567

