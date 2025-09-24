D-BOX annonce le résultat du vote de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires

MONTRÉAL, 24 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée »). Un total de 114 410 896 actions ordinaires de catégorie A de la Société (représentant environ 51,46 % de toutes les actions émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l’assemblée. D-BOX annonce que les actionnaires de la Société ont voté en faveur de toutes les questions soumises à l’assemblée par la Société. Les résultats complets du vote pour chaque point à l’ordre du jour de l’assemblée sont présentés ci-dessous.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Tous les candidats à l’élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 14 août 2025 ont été élus lors de l’assemblée.

NOM DU CANDIDAT

EN FAVEUR

% DE VOTE POUR CONTRE

% DE VOTE CONTRE Naveen Prasad 109 011 365 99,93 % 73 198 0,07 % Brigitte Bourque 109 045 023 99,96 % 39 540 0,04 % Daniel Marks 109 004 605 99,93 % 79 958 0,07 % Dave McLurg 109 004 605 99,93 % 79 958 0,07 % Lori Tersigni 109 001 605 99,92 % 82 958 0,08 %

Lors de la réunion du conseil d'administration qui a suivi l'assemblée, Brigitte Bourque a démissionné de ses fonctions de présidente du conseil. Le conseil d'administration a nommé Dave McLurg, administrateur indépendant, en tant que nouveau président, avec effet immédiat.

NOMINATION DES AUDITEURS INDÉPENDANTS

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont été nommés à titre d’auditeurs indépendants de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou jusqu’à la nomination de leur successeur, et les administrateurs ont été autorisés à fixer leur rémunération.

EN FAVEUR

% DE VOTE POUR ABSTENTION % D'ABSTENTION 105 444 906 92,16% 8 965 990 7,84%

RATIFICATION DU RÉGIME GLOBAL DE RÉMUNÉRATION INCITATIVE

Un nouveau régime global de rémunération incitative à long terme a été ratifié, confirmé et approuvé par les actionnaires.

EN FAVEUR

% DE VOTE POUR CONTRE % DE VOTE CONTRE 100 370 459 92,01% 8 714 104 7,99%

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

D-BOX Relations Médias

media@d-box.com