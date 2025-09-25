Heathrow impera como el aeropuerto más conectado del mundo en el ranking del décimo aniversario de OAG Megahubs

Heathrow (LHR) ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo.

Estambul (IST) sube seis lugares desde 2024 y se coloca como el segundo Megahub en 2025.

Asia domina el segmento de bajo costo con Kuala Lumpur (KUL) en primer lugar en conexiones de bajo costo.



LONDRES, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, la plataforma de datos líder mundial para el sector de viajes global, lanzó hoy Megahubs 2025. En su décimo aniversario, Megahubs ofrece el ranking definitivo de los aeropuertos más conectados del mundo analizando los destinos atendidos y las conexiones programadas en cada uno.

Londres Heathrow celebra tres años consecutivos como el Megahub número uno del mundo y fue el aeropuerto más conectado internacionalmente en 2015, el año del ranking inaugural de Megahubs. Durante la última década, el número de destinos internacionales atendidos en LHR ha crecido en un 24%, lo que subraya su posición como un centro líder para los viajeros globales.

Estambul, donde Turkish Airlines opera el 79% de los vuelos, ha escalado del octavo al segundo lugar año tras año, gracias a un aumento del 25% en las conexiones potenciales. Amsterdam Schiphol (AMS) completa un top tres europeo, avanzando un puesto.

Kuala Lumpur ocupa el cuarto lugar en la lista global, el aeropuerto asiático con más alto ranking y líder en conectividad de bajo costo. AirAsia representa el 36% de los vuelos en KUL. Compartiendo el cuarto lugar está Frankfurt (FRA), subiendo desde la décima posición del año pasado.

En Estados Unidos, Chicago O’Hare (ORD) es el principal centro internacional, mientras que JFK cae del sexto al decimocuarto lugar en 2025. Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) le sigue de cerca a ORD en octavo lugar.

Tres aeropuertos de Oriente Medio figuran en los top 50 mundial: Dubai International (DXB) alcanza la posición más alta, en el puesto 15, con Riad (RUH) y Doha (DOH) también presentes. RUH sube 11 lugares año tras año, superando a DOH.

John Grant, analista jefe de OAG, dijo: "El dominio sostenido de Heathrow como Megahub refleja su papel vital en los viajes globales, mientras que el rápido ascenso de Estambul demuestra que los centros están evolucionando para satisfacer la demanda. Nuestro ranking de 2025 resalta el equilibrio entre las puertas de enlace establecidas y los ambiciosos desafiantes en todo el mundo, que se ha desarrollado durante diez años de OAG Megahubs ".

Ross Baker, director de atención al cliente de Heathrow, dijo: “Nos enorgullece celebrar tres años consecutivos como el aeropuerto más conectado del mundo. Este logro refleja nuestro alcance global, las sólidas alianzas de aerolíneas que lo hacen posible y los beneficios que aporta a los pasajeros y empresas del Reino Unido. Con nuestros planes futuros de expansión, podremos ofrecer aún más oportunidades para descubrir nuevos destinos, comerciar con más mercados y conectarnos con el mundo a través de Heathrow ".

OAG Megahubs se basa en datos de vuelo de los 100 aeropuertos más grandes y los 100 aeropuertos internacionales más grandes, medidos por el total de asientos programados para el año. Los rankings utilizan datos del día más concurrido de la aviación mundial entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, que fue el viernes 1 de agosto de 2025.

Acerca de OAG

OAG es una plataforma de datos líder del sector de viajes global que ofrece una fuente única e innovadora de datos de oferta, demanda y precios.

Consultas de medios: pressoffice@oag.com

Más información: https://www.oag.com/megahubs-airports-2025