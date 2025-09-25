En ce dixième anniversaire du classement Megahubs publié par OAG, Heathrow se retrouve en première place des aéroports les plus connectés au monde

Pour la troisième année consécutive, Londres-Heathrow (LHR) s’empare de la tête du classement.

L’aéroport d’Istanbul (IST) grimpe de six places par rapport à 2024 pour accéder à la seconde place du classement Megahubs 2025.

L’Asie domine le marché low-cost avec en tête Kuala Lumpur (KUL) pour les connexions à bas prix.



LONDRES, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, première plateforme de données pour l’industrie mondiale du voyage, publie ce jour le classement Megahubs 2025. À l’occasion de son dixième anniversaire, Megahubs établit le classement définitif des aéroports les plus connectés au monde en analysant les destinations desservies et les correspondances prévues à chaque aéroport.

Londres Heathrow célèbre trois années consécutives en pole position des méga hubs internationaux. C’était déjà l’aéroport le plus connecté internationalement en 2015, année du premier classement Megahubs. Au cours de la dernière décennie, le nombre de destinations internationales desservies à Londres-Heathrow (LHR) a augmenté de 24 %, soulignant sa position de première importance pour les voyageurs internationaux.

L’aéroport d’Istanbul, où Turkish Airlines assure 79 % des vols, est passé de la 8e à la 2e place en un an, grâce à une augmentation de 25 % des correspondances potentielles. Amsterdam Schiphol (AMS) complète le trio de tête européen, gagnant une place.

Kuala Lumpur occupe la quatrième place ex æquo dans le classement mondial, arrivant non seulement en première position des aéroports asiatiques mais également en tête des activités low-cost. AirAsia représente 36 % des vols à l’aéroport de Kuala Lumpur (KUL). Francfort (FRA) partage la quatrième place, après avoir abandonné sa place de dixième du classement de l’année dernière.

Aux États-Unis, Chicago O’Hare (ORD) est la première plaque tournante internationale, tandis que l’aéroport JFK passe de la 6e à la 14e place en 2025. Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) suit de près Chicago (ORD) à la 8e place.

Trois aéroports du Moyen-Orient figurent dans le top 50 mondial : Dubai International (DXB) occupe la 15e place du classement, et les aéroports de Riyad (RUH) et Doha (DOH) sont également présents. L’aéroport de Riyad (RUH) gagne 11 places par rapport à l’année dernière, passant devant celui de Doha (DOH).

John Grant, analyste en chef pour OAG (Official Airline Guide), a déclaré : « La prédominance prolongée de Londres-Heathrow en tant que méga hub reflète son rôle essentiel dans le transport aérien mondial. La rapide ascension de l’aéroport d’Istanbul dans le classement montre quant à elle que les centres d’importance évoluent pour répondre à la demande. Notre classement 2025 souligne l’équilibre entre les aéroports établis et les challengers ambitieux à travers le monde. Cet équilibre s’est développé au cours des dix années d’existence du classement Megahubs d’OAG. »

Ross Baker, directeur du service client pour l’aéroport de Londres-Heathrow, a révélé : « Nous sommes fiers de célébrer trois années consécutives en tant qu’aéroport le plus connecté au monde. Cette réussite reflète notre portée mondiale, nos partenariats solides avec les compagnies aériennes qui la rendent possible, et les avantages qu’elle apporte aux passagers et aux entreprises britanniques. Grâce à nos projets d’expansion futurs, nous serons en mesure d’offrir encore plus d’opportunités de découvrir de nouvelles destinations, d’échanger avec davantage de marchés et de nous connecter avec le monde entier via Londres-Heathrow. »

Le classement Megahubs d’OAG se base sur les données de vol des 100 plus grands aéroports et des 100 plus grands aéroports internationaux au monde, mesurées en fonction du nombre total de sièges prévus pour l’année. Les classements utilisent les données du jour le plus chargé dans l’aviation mondiale entre septembre 2024 et août 2025, à savoir le vendredi 1er août 2025.

