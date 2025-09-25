נמל התעופה הית'רו הוא נמל התעופה המקושר ביותר בעולם בדירוג יום השנה העשירי של OAG Megahubs

*הית'רו (LHR) מדורג במקום הראשון זו השנה השלישית ברציפות.

*איסטנבול (IST) מטפסת שישה מקומות משנת 2024 ל-Megahub המדורגת שנייה בשנת 2025.

*אסיה שולטת בטיסות חסך , לאו-קוסט, עם קואלה לומפור (KUL) המובילה עבור קישורים לנמלי תעופה רבים בעלות נמוכה.

לונדון, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

OAG, פלטפורמת הנתונים המובילה בעולם לתעשיית הנסיעות העולמית, פרסמה היום את Megahubs 2025 . בשנת השנה העשירית להקמתה, Megahubs מספקת את הדירוג הסופי של שדות התעופה המחוברים ביותר בעולם על ידי ניתוח יעדים המשרתים וטיסות מתוכננות בכל אחד מהם.

נמל התעופה הית'רו בלונדון חוגג שלוש שנים רצופות כ-Megahub המוביל בעולם והיה נמל התעופה המקושר ביותר בינלאומית ב-2015, שנת הדירוג הראשון של Megahubs. במהלך העשור האחרון, מספר היעדים הבינלאומיים המשרתים ב-LHR גדל ב-24%, מה שמדגיש את מעמדו כמרכז מוביל למטיילים גלובליים.

איסטנבול, שבה טורקיש איירליינס מפעילה 79% מהטיסות, זינקה מהמקום השמיני לשני משנה לשנה, הודות לעלייה של 25% בקונקשנים פוטנציאליים. אמסטרדם סכיפהול - Amsterdam Schiphol (AMS) מסיימת את שלושת המקומות הראשונים באירופה, ועולה מקום אחד.

קואלה לומפור תופסת את המקום הרביעי ברשימה העולמית, נמל התעופה האסייתי המדורג במקום הגבוה ביותר ומוביל בקונקשנים בעלות נמוכה. אייראסיה (AirAsia ) אחראית ל-36% מהטיסות ב-KUL. במקום הרביעי נמצאת פרנקפורט (FRA), שטיפסה מהמקום העשירי אשתקד.

בארה"ב, שיקגו או'הייר (ORD) הוא המרכז הבינלאומי המוביל, בעוד JFK יורד מהמקום ה-6 ל-14 ב-2025. אטלנטה הרטספילד-ג'קסון (ATL) קרובה מאחורי ORD במקום השמיני.

שלושה שדות תעופה במזרח התיכון נכנסים ל-50 המובילים בעולם: נמל התעופה הבינלאומי של דובאי (DXB) מדורג במקום ה-15, כשריאד (RUH) ודוחא (DOH) כלולים גם הם. RUH עולה 11 מקומות משנה לשנה, ועוקף את DOH.

ג'ון גרנט (John Grant), האנליסט הראשי של OAG אמר: "הדומיננטיות המתמשכת של הית'רו כמגההאב (Megahub) משקפת את תפקידה החיוני בנסיעות גלובליות, בעוד שהעלייה המהירה של איסטנבול בסולם הדרגות מראה שהמרכזים מתפתחים כדי לענות על הביקוש. הדירוג שלנו לשנת 2025 מדגיש את האיזון בין שערים מבוססים למאתגרים שאפתניים ברחבי העולם, שפותח במשך עשר שנים של אינדקס OAG Megahubs".

רוס בייקר, מנהל לקוחות ראשי בהית'רו, אמר: "אנו גאים לחגוג שלוש שנים רצופות כנמל התעופה המחובר ביותר בעולם. הישג זה משקף את הפריסה הגלובלית שלנו, את השותפויות החזקות של חברות התעופה המאפשרות זאת, ואת היתרונות שהוא מביא לנוסעים ולעסקים בבריטניה. עם תוכניות ההתרחבות העתידיות שלנו, נוכל להציע הזדמנויות נוספות לגלות יעדים חדשים, לסחור עם שווקים נוספים ולהתחבר לעולם באמצעות הית'רו".

OAG Megahubs מבוסס על נתוני טיסות מ-100 שדות התעופה הבינלאומיים הגדולים ו-100 הגדולים ביותר, הנמדדים לפי סך המושבים המתוכננים לשנה. הדירוגים משתמשים בנתונים מהיום העמוס ביותר בתעופה העולמית בין ספטמבר 2024 לאוגוסט 2025, שהיה יום שישי, 1 באוגוסט 2025.

