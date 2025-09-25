Heathrow Tetap Menjadi Bandara Paling Terkoneksi di Dunia dalam Peringkat Hari Jadi ke-10 OAG Megahubs

Heathrow (LHR) menempati peringkat teratas untuk tahun ketiga berturut-turut.

Istanbul (IST) naik enam peringkat dari 2024 menjadi Megahub peringkat kedua pada 2025.

Di segmen penerbangan berbiaya rendah, Asia mendominasi, dan Kuala Lumpur (KUL) tercatat sebagai kota dengan koneksi penerbangan berbiaya rendah teratas.



LONDON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, platform data terkemuka dunia untuk industri perjalanan global, hari ini meluncurkan Megahubs 2025. Di tahun hari jadinya yang ke-10, Megahubs memberikan peringkat definitif bandara paling terkoneksi di dunia dengan menganalisis destinasi yang dilayani dan koneksi terjadwal di masing-masing bandara.

London Heathrow merayakan pencapaian tiga tahun berturut-turut sebagai Megahub teratas di dunia dan menjadi bandara paling terkoneksi secara global pada 2015, tahun pertama Megahubs melakukan peringkat. Selama dekade terakhir, jumlah destinasi internasional yang dilayani di bandara LHR telah meningkat sebesar 24%, menegaskan posisinya sebagai hub utama bagi pelancong global.

Istanbul, di mana Turkish Airlines mengoperasikan 79% penerbangan, telah naik dari peringkat 8 ke peringkat 2 dari tahun ke tahun berkat kenaikan 25% dengan memaksimalkan koneksinya. Amsterdam Schiphol (AMS) naik satu peringkat, melengkapi tiga besar jajaran bandara Eropa.

Kuala Lumpur menduduki posisi keempat secara bersama dalam peringkat global, menjadi bandara Asia terbaik sekaligus terdepan dalam konektivitas maskapai bertarif rendah. AirAsia menyumbang 36% dari total penerbangan di KUL. Menduduki peringkat keempat adalah Frankfurt(FRA), naik dari posisi kesepuluh tahun lalu.

Di Amerika Serikat, Chicago O’Hare (ORD) menjadi hub internasional teratas, sementara JFK turun dari peringkat ke-6 menjadi ke-14 pada 2025. Menempati peringkat ke-8 adalah Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), berada tidak jauh di belakang ORD.

Tiga bandara Timur Tengah berhasil masuk dalam daftar 50 besar dunia, di mana Dubai International (DXB) menempati peringkat ke-15, diikuti juga Riyadh (RUH) dan Doha (DOH). RUH naik 11 peringkat dari tahun ke tahun, menggeser DOH.

John Grant, Kepala Analis OAG, mengatakan: “Heathrow yang terus mempertahankan dominasinya sebagai Megahub mencerminkan peran pentingnya dalam perjalanan global, sedangkan kenaikan drastis peringkat Istanbul menunjukkan bahwa hub berkembang untuk memenuhi permintaan. Dalam peringkat 2025 kami, terlihat keseimbangan antara bandara lama yang telah mapan dan pesaing baru yang berambisi di panggung global, yang berkembang selama sepuluh tahun OAG Megahubs.”

Ross Baker, Direktur Layanan Konsumen, di bandara Heathrow, mengatakan: “Kami bangga merayakan tiga tahun berturut-turut sebagai bandara paling terkoneksi di dunia. Pencapaian ini mencerminkan jangkauan global kami, kemitraan kuat dengan maskapai penerbangan yang mendukungnya, serta manfaat yang diberikan bagi penumpang dan pelaku bisnis di Inggris. Dengan rencana ekspansi di masa depan, kami akan dapat menawarkan lebih banyak kesempatan untuk menjelajahi destinasi baru, berbisnis dengan lebih banyak pasar, dan terhubung dengan dunia melalui Heathrow.”

OAG Megahubs disusun berdasarkan data penerbangan dari 100 bandara terbesar dan 100 bandara internasional terbesar di dunia, dengan penilaian berdasarkan total kursi terjadwal selama setahun. Peringkat ini menggunakan data dari hari tersibuk dalam penerbangan global antara September 2024 dan Agustus 2025, yaitu pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.

