OAGメガハブ (OAG Megahubs) 10周年記念ランキングで、ヒースロー空港 (Heathrow Airport) が世界で最も接続性の高い空港として首位を堅持

ヒースロー空港 (LHR) は3年連続で首位を獲得。

イスタンブール空港 (IST：Istanbul Airport) は2024年から6つ順位を上げ、2025年には第2位のメガハブに躍進。

格安路線ではアジアが優勢で、クアラルンプール国際空港 (KUL：Kuala Lumpur International Airport) が格安路線の接続拠点としてトップに。



ロンドン発, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界の旅行業界に向けた主要なデータ・プラットフォームであるOAGは本日、メガハブ2025 (Megahubs 2025)を発表した。 今年で10周年を迎えるメガハブは、各空港の就航地と定期便の接続状況を分析し、世界で 最も接続性の高い空港 の決定版ランキングを発表している。

ロンドン・ヒースロー空港は、メガハブ空港として世界一となる栄誉を3年連続で獲得した。また、メガハブ空港ランキングが創設された2015年には、国際線ネットワークが最も充実した空港に選ばれた。 過去10年間で、ロンドン・ヒースロー空港（LHR）で運航される国際線の行き先数は24％増加し、世界的な旅行者にとって主要なハブとしての地位を裏付けている。

トルコ航空 (Turkish Airlines) が運航便の79％を占めるイスタンブール空港は、接続可能便数が25％増加したことで、前年比で8位から2位に急上昇した。 アムステルダム・スキポール空港 (AMS：Amsterdam Schiphol) は順位を1つ上げて、欧州でトップ3を独占する形となった。

クアラルンプール国際空港は世界ランキングで4位タイとなり、アジアで最高位の空港と低コスト接続でトップの座を獲得した。 クアラルンプール空港（KUL）では、エアアジア (AirAsia) が全便の36％を占めている。 4位を分け合ったのは、昨年10位から順位を上げたフランクフルト空港（FRA：Frankfurt Airport）だ。

米国では、シカゴ・オヘア国際空港（ORD：Chicago O'Hare International Airport）が最大の国際ハブ空港となる一方、ジョン・F・ケネディ国際空港（JFK：John F. Kennedy International Airport）は2025年には6位から14位に順位を下げた。 ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL：Atlanta Hartsfield-Jackson)はORDに次いで8位を獲得した。

中東では、ドバイ国際空港（DXB：Dubai International Airport）が15位で最高位となり、リヤド・キング・ハーリド国際空港（RUH：King Khalid International Airport）とドーハ・ハマド国際空港（DOH：Hamad International Airport）もランクインし、計3空港が世界のトップ50に入った。 RUHは前年比で11位上昇し、DOHを追い抜いた。

OAGの主任アナリスト、ジョン・グラント (John Grant) は次のように述べている。「ヒースロー空港がメガハブとして持続的な優位性を保っていることは、世界的な旅行におけるその重要な役割を反映している一方、イスタンブール空港が順位を急速に上げてきていることは、ハブ空港が需要に応えるために進化していることを示しています。 2025年のランキングは、老舗のハブ空港と世界中の意欲的な新興空港とのバランスを浮き彫りにしています。これはOAGメガハブ調査の10年間で形成されたものです。」

ヒースロー空港の最高顧客責任者、ロス・ベイカー (Ross Baker) 氏 は次のように述べた。「世界で最も接続性の高い空港として3年連続で表彰されたことを誇りに思います。 この栄誉は、当空港のグローバルなリーチ、それを支える強力な航空会社とのパートナーシップ、そして英国の乗客や企業にもたらされるメリットを物語っています。 今後の拡張計画により、ヒースロー空港を通じて新たな行き先をこれまで以上に多く発見し、より多くの市場と取引を行い、世界とつながる機会をさらに多く提供することができるようになります。」

OAGメガハブは、年間総予定座席数で測定した世界で最も規模の大きな100の空港および最も規模の大きな100の国際空港のフライトデータに基づいている。 ランキングは、2024年9月から2025年8月までの期間における世界の航空業界で最大の混雑を記録した日、すなわち2025年8月1日 (金曜日) のデータを使用している。

