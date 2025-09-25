영국의 히드로, OAG 메가허브 10주년 서베이 순위에서 세계 최고 연결 공항으로 아성 지켜

히드로 공항(LHR), 3년 연속 1위 차지

이스탄불 공항(IST), 2024년 대비 6계단 상승하며 2025년 2위 메가허브 기록

아시아, 저비용 항공 부문에서 우위… 쿠알라룸푸르(KUL), 저비용 연결 1위



런던, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 여행 산업을 대상으로 한 선도적 데이터 플랫폼인 OAG가 오늘 「메가허브 2025」 (Megahubs 2025)를 발표했다. 올해로 10주년을 맞은 메가허브는 각 공항이 제공하는 국제 노선 수와 환승 연결 편성을 분석해 세계에서 가장 연결성이 높은 공항 순위를 제시한다.

런던 히드로 공항(LHR)은 3년 연속 세계 1위 메가허브 자리를 지켰으며, 메가허브가 처음 발표된 2015년에도 가장 국제 연결성이 높은 공항으로 꼽힌 바 있다. 지난 10년 동안 히드로 공항의 국제 노선 수는 24% 증가해 글로벌 여행 허브로서의 위상을 공고히 했다.

터키항공이 전체 운항의 79%를 차지하는 이스탄불 공항은 전년 대비 8위에서 2위로 뛰어올랐다. 이는 환승 연결 가능성이 25% 증가한 결과다. 암스테르담 스키폴 공항(AMS)은 한 단계 상승해 3위를 기록하며, 상위 3위권을 모두 유럽 공항이 차지했다.

아시아에서는 쿠알라룸푸르 공항(KUL)이 글로벌 순위 공동 4위로 올라 아시아 최고 순위를 기록했으며, 저비용 항공 연결성 부문에서도 선두를 차지했다. 쿠알라룸푸르 공항의 전체 운항의 36%는 에어아시아가 차지하고 있다. 또한 프랑크푸르트(FRA)는 작년 10위에서 올해 공동 4위로 도약했다.

미국에서는 시카고 오헤어(ORD)가 최고 국제 허브 공항으로 선정됐으며, 뉴욕 JFK 공항은 2024년 6위에서 2025년 14위로 하락했다. 애틀랜타 하츠필드-잭슨(ATL)은 오헤어의 뒤를 이어 8위에 올랐다.

중동 공항 3곳도 세계 메가허브 상위 50위에 이름을 올렸다. 두바이 국제공항(DXB)이 가장 높은 순위인 15위를 기록했으며, 리야드(RUH)와 도하(DOH)도 포함됐다. 특히 리야드는 전년 대비 11계단 상승하며 도하를 추월했다.

OAG의 존 그랜트 (John Grant) 수석 애널리스트는 “히드로 공항의 지속적인 메가허브 지위는 글로벌 여행에서 그 핵심적 역할을 보여주며, 이스탄불 공항의 빠른 순위 상승은 허브 공항들이 수요에 맞춰 진화하고 있음을 보여준다”며, “2025년 순위는 전통적인 관문 공항과 도전적인 신흥 허브들 간의 균형을 잘 보여주며, 이는 지난 10년간 OAG 메가허브가 발전해 온 결과”라고 말했다.

히드로 공항 최고 고객 책임자(Chief Customer Officer)인 로스 베이커 (Ross Baker)는 “세계에서 가장 연결성이 높은 공항으로 3년 연속 선정된 것을 자랑스럽게 생각한다”며, “이 성과는 글로벌 네트워크, 이를 가능하게 한 강력한 항공사 파트너십, 그리고 영국 승객과 기업에 제공되는 혜택을 반영한다. 향후 확장 계획을 통해 더 많은 신규 목적지 탐험 기회, 더 많은 시장과의 교역, 그리고 히드로를 통한 글로벌 연결을 제공할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

OAG 메가허브 순위는 전 세계 항공 데이터 중 연간 전체 좌석 수 기준 상위 100개 주요 공항과 상위 100개 국제공항을 기반으로 한다. 순위는 2024년 9월부터 2025년 8월 사이 전 세계 항공 운항량이 가장 많았던 날인 2025년 8월 1일(금요일) 데이터를 활용해 산정됐다.

