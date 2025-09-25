Heathrow Dinobatkan Sebagai Lapangan Terbang Paling Terhubung di Dunia dalam Penarafan Ulang Tahun Kesepuluh OAG Megahubs

Heathrow (LHR) mengekalkan kedudukan teratas untuk tahun ketiga berturut-turut.

Istanbul (IST) melonjak enam anak tangga dari 2024 dan kini berada di tempat kedua sebagai Megahub pada tahun 2025.

Asia mendominasi kategori tambang rendah, dengan Kuala Lumpur (KUL) berada di kedudukan teratas bagi sambungan kos rendah.



LONDON, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, platform data terkemuka dunia untuk industri perjalanan global, hari ini melancarkan laporan Megahubs 2025. Sempena ulang tahun kesepuluh, Megahubs mempersembahkan penarafan rasmi lapangan terbang paling terhubung di dunia, berdasarkan analisis destinasi yang ditawarkan serta sambungan penerbangan berjadual di setiap lapangan terbang.

London Heathrow meraikan kejayaan tiga tahun berturut-turut sebagai Megahub nombor satu dunia dan merupakan lapangan terbang paling terhubung di peringkat antarabangsa pada tahun 2015, iaitu tahun pertama senarai Megahubs diperkenalkan. Sepanjang dekad lalu, jumlah destinasi antarabangsa yang dilayani oleh LHR meningkat sebanyak 24%, sekali gus mengukuhkan kedudukannya sebagai hab utama bagi pelancong global.

Istanbul, di mana Turkish Airlines mengendalikan 79% daripada jumlah penerbangan, telah melonjak dari tangga ke-8 ke tempat ke-2 dalam tempoh setahun, hasil peningkatan sebanyak 25% dalam jumlah sambungan berpotensi. Amsterdam Schiphol (AMS) pula naik satu tangga dan kini melengkapkan tiga teratas yang semuanya terdiri daripada lapangan terbang Eropah.

Kuala Lumpur berkongsi kedudukan keempat dalam senarai global, sekali gus menjadi lapangan terbang Asia dengan kedudukan tertinggi dan peneraju dalam sambungan penerbangan kos rendah. AirAsia menyumbang sebanyak 36% daripada jumlah penerbangan di KUL. Frankfurt (FRA) berkongsi tempat keempat selepas naik dari kedudukan kesepuluh tahun lalu.

Di Amerika Syarikat, Chicago O’Hare (ORD) muncul sebagai hab antarabangsa utama, manakala JFK jatuh dari kedudukan ke-6 ke tangga ke-14 pada tahun 2025. Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) berada rapat di belakang ORD, menduduki tangga ke-8.

Tiga lapangan terbang dari Timur Tengah tersenarai dalam 50 teratas dunia: Dubai International (DXB) berada di kedudukan tertinggi di tempat ke-15, manakala Riyadh (RUH) dan Doha (DOH) turut tersenarai. RUH naik 11 tangga berbanding tahun sebelumnya, mengatasi kedudukan DOH.

John Grant, Ketua Penganalisis OAG berkata: “Dominasi berterusan Heathrow sebagai Megahub mencerminkan peranannya yang penting dalam perjalanan global, manakala lonjakan pantas Istanbul dalam kedudukan menunjukkan bahawa hab penerbangan kini berkembang untuk memenuhi permintaan. Penarafan kami bagi tahun 2025 menekankan keseimbangan antara pintu masuk yang telah lama bertapak dan pencabar baharu yang bercita-cita tinggi di seluruh dunia, hasil daripada perkembangan selama sepuluh tahun OAG Megahubs.”

Ross Baker, Ketua Pegawai Pelanggan di Heathrow berkata: “Kami berbangga meraikan tiga tahun berturut-turut sebagai lapangan terbang paling bersambung di dunia. Pencapaian ini mencerminkan capaian global kami, kerjasama kukuh dengan syarikat penerbangan yang menjayakannya serta manfaat yang dibawa kepada penumpang dan perniagaan di UK. Dengan rancangan pengembangan masa depan kami, kami akan dapat menawarkan lebih banyak peluang untuk menerokai destinasi baharu, berdagang dengan lebih banyak pasaran dan berhubung dengan dunia melalui Heathrow.”

OAG Megahubs adalah berdasarkan data penerbangan daripada 100 lapangan terbang terbesar dan 100 lapangan terbang antarabangsa terbesar di dunia yang diukur mengikut jumlah tempat duduk berjadual untuk tahun tersebut. Penarafan ini berdasarkan data daripada hari paling sibuk dalam penerbangan global antara September 2024 hingga Ogos 2025, iaitu Jumaat, 1 Ogos 2025.

