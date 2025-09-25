OAG Megahubs 十周年报告揭晓：希斯罗机场蝉联全球互联互通程度最高机场

希思罗机场 (LHR) 连续三年蝉联榜首。

伊斯坦布尔机场 (IST) 排名从 2024 年上升六位，成为 2025 年全球互联互通度排名第二的超级枢纽。

亚洲在低成本航空领域独占鳌头，吉隆坡机场 (KUL) 荣膺低成本航空互联互通之首。



伦敦, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球旅游业领先数据平台 OAG 今日发布《2025 年全球航空枢纽连接度报告》(Megahubs 2025) 。 今年是 Megahubs 报告发布的十周年，它通过剖析各机场通达的目的地和航班衔接安排，提供了全球互联互通程度最高的机场权威排名。

伦敦希思罗机场连续三年蝉联全球最大超级枢纽。在 2015 年 Megahubs 报告首次发布时，它亦是国际互联互通程度最高的机场。 在过去十年里，希思罗机场服务的国际目的地数量增长了 24%，突显了其作为全球旅客首选枢纽的地位。

伊斯坦布尔机场异军突起，航班连接潜力激增 25%，使得排名从去年的第八位跃升至第二位，其中 Turkish Airlines 的航班占比高达 79%。 阿姆斯特丹史基浦机场 (AMS) 上升一位，位列第三，使得前三甲均为欧洲机场。

吉隆坡机场在全球排名中并列第四，是亚洲排名最高的机场，也是低成本航空互联互通的领头羊。 AirAsia 公司在吉隆坡机场的航班占比达 36%。 与吉隆坡机场并列第四的是法兰克福机场 (FRA)，其去年排名为第十位。

在美国，排名最高的国际枢纽是芝加哥奥黑尔机场 (ORD) ，而肯尼迪机场在 2025 年则从第 6 位跌至第 14 位。 亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊机场 (ATL) 紧随奥黑尔机场之后，位居第 8 位。

中东地区共有三家机场跻身全球前 50 名：迪拜国际机场 (DXB) 一马当先，位列第 15 位，利雅得机场 (RUH) 和多哈机场 (DOH) 也榜上有名。 利雅得机场排名较去年上升 11 位，成功超越多哈机场。

OAG 首席分析师 John Grant 表示：“希思罗机场持续领跑超级枢纽榜单，彰显了其在全球旅行中不可或缺的关键地位，而伊斯坦布尔机场的快速崛起，则反应出各航空枢纽正在不断发展，以适应不断变化的市场需求。 我们的 2025 年排名突显了全球成熟枢纽与新兴力量之间的平衡态势，这也是 OAG Megahubs 报告十年来所见证的行业格局的发展结果。”

希思罗机场首席客户官 Ross Baker 表示：“我们很自豪能够连续三年成为全球互联互通程度最高的机场。 这一成就反映了我们的全球覆盖范围、强大的航空公司合作伙伴关系以及为英国旅客和企业带来的诸多益处。 藉由我们未来的扩张计划，我们将能够为旅客提供更多机会，通过希思罗机场发现新的目的地、与更多市场进行贸易并与世界建立联系。”

OAG Megahubs 报告的数据来源于全球规模最大的 100 座机场和 100座国际机场，评估标准为年度计划座位数量。 排名采用的是 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期间全球航运最繁忙的一天（即 2025 年 8 月 1 日星期五）的数据。

