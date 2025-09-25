希斯路機場在 OAG 大型樞紐十週年排名中，穩坐全球最多航點機場的龍頭寶座

希斯路機場 (LHR) 已連續三年蟬聯榜首。

伊斯坦堡機場 (IST) 較 2024 年躍升六位，於 2025 年榮登大型樞紐次席。

亞洲主導廉航市場，吉隆坡機場 (KUL) 在連接最多廉航地點的機場中獨佔鰲頭。



倫敦, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 環球旅遊業尖端數據平台 OAG 今天發佈《2025 年大型樞紐》(Megahubs 2025) 報告。 值此十週年之際，大型樞紐指標透過分析各機場的航點覆蓋範圍及預定航班連通安排，提供全球最多航點機場的終極排名。

倫敦希斯路機場 (LHR) 喜迎三連冠，穩坐全球大型樞紐榜首；回顧 2015 年該指標首度發佈時，希斯路已是國際上最多航點的機場。 過去十年來，希斯路機場的國際航點增加了 24%，鞏固其作為全球旅客首要樞紐的地位。

伊斯坦堡機場 (Turkish Airlines 營運該機場 79% 的航班) 排名較去年大幅提升，從第八名攀升至第二名，按年相比潛在連通性增長 25%。 阿姆斯特丹史基浦機場 (AMS) 排名上升一位，使全球前三強皆由歐洲機場包辦。

吉隆坡機場 (KUL) 在全球排名中並列第四，不僅是亞洲排名最高的機場，更在廉航連通性方面節節領先。 AirAsia 佔吉隆坡機場中營運航班的 36% 。 法蘭克福機場 (FRA) 同樣並列第四，其排名從去年的第十位大幅攀升。

在美國，芝加哥奧黑爾機場 (ORD) 為頂級國際樞紐，而約翰·甘迺迪機場 (JFK) 的排名則從第六位跌至 2025 年的第十四位。 亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克森機場 (ATL) 緊隨在後，排名第八。

中東共有三個機場躋身全球 50 大：杜拜國際機場 (DXB) 居第十五位，排名最高，利雅德機場 (RUH) 及多哈機場 (DOH) 同樣打入榜中。 利雅德機場按年攀升十一位，排名超越多哈機場。

OAG 首席分析師 John Grant 說道：「希斯路機場在大型樞紐中長期佔據主宰地位，彰顯其對全球旅遊的關鍵作用；伊斯坦堡機場的急速崛起，則證明樞紐機場因應需求變化而積極演進。 2025 年排名突顯全球既有航空門戶與積極新銳之間的平衡局面，這是 OAG 大型樞紐指標經過十年發展所呈現的成果。」

希斯路機場客戶總監 Ross Baker 表示：「我們很自豪能慶祝連續三年蟬聯全球最互聯互通的機場。 此成就體現我們的全球佈局、達成此目標的強大航空公司合作夥伴關係，以及其為英國乘客和企業帶來的莫大優勢。 隨著未來的擴展計劃，我們將能提供更多機會，讓旅客探索新目的地、與更多市場進行貿易，並透過希斯路機場與世界聯繫起來。」

OAG 大型樞紐是根據全球首 100 位大型機場及全球首 100 位大型國際機場的航班數據來排名，以該年度的總預定座位數目作為計算單位。 排名數據來自 2024 年 9 月至 2025 年 8 月期間，全球航空業最繁忙的一天，亦即 2025 年 8 月 1 日（星期五）。

