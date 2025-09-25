Mulai dari Manufaktur Cerdas hingga Menjadi Kepercayaan 8 Juta Pengguna: SGMW Menyoroti Daya Saing Utama di ASEAN Expo

LIUZHOU, Tiongkok, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada penutupan ASEAN Expo ke-22 tanggal 21 September 2025, SAIC-GM-Wuling (SGMW) menghadirkan Sistem Manufaktur Pulau Cerdas (Intelligent Island Manufacturing System/I²MS), Matriks Teknologi Energi Baru, dan versi Starlight 730 Right-Hand Drive (RHD) yang mengusung tema “Wuling Mengglobal dengan Kualitas Baru.”

Di Expo tersebut, model demonstrasi sistem manufaktur gaya pulau cerdas I²MS dari SGMW yang merupakan pelopor di tingkat global menjadi pusat perhatian. Sistem yang menerapkan desain pulau fleksibel “statis + dinamis” melepaskan diri dari paradigma jalur perakitan yang telah berjalan selama satu abad sehingga mampu mencapai peningkatan efisiensi manufaktur sebesar 30%, pengurangan biaya per unit sebesar 31%, serta keterlacakan data produk sepanjang siklus hidup sebesar 100%. Selain itu turut dipamerkan, Laboratorium Kendaraan Energi Baru Guangxi—dipimpin oleh tim peneliti beranggotakan 8 akademisi dan bekerja sama dengan lebih dari 90 universitas dan perusahaan—memperkenalkan model inovasi “Litbang di Beijing, Shanghai, Guangzhou + integrasi di Guangxi + penerapan di ASEAN.” Model ini telah mendorong penerapan 6 merek teknologi utama, termasuk Magic Battery. Selain itu, SGMW menampilkan struktur keselamatan pada bodi kendaraan dengan peringkat lima bintang dari Wonder Flexible Modular System, yang dibuat menggunakan 85% baja berkekuatan tinggi dan paduan aluminium serta 22,5% baja canai panas, yang dipadukan dengan lima fitur keselamatan ‘nol’ dari Magic Battery. Melalui uji validasi ekstrem, seperti tetap tahan api saat ditembaki peluru langsung, perusahaan menegaskan komitmennya terhadap keselamatan, sesuai dengan filosofi mereka: “Wuling mewujudkan semua yang dibutuhkan masyarakat.”

Sebagai pemimpin pasar MPV di Tiongkok, dengan penjualan MPV kumulatif melebihi 8 juta unit dan penjualan kendaraan energi baru global melampaui 3 juta unit, SGMW secara resmi mengumumkan bahwa MPV generasi berikutnya untuk konsumen—versi Starlight 730 Right-Hand Drive (RHD)—akan masuk ke pasar Indonesia pada kuartal ke-4 tahun 2025 dengan nama Cortez Darion. Dilengkapi dengan opsi penggerak ganda, pintu geser elektrik, dan jarak sumbu roda 2.910 mm, model ini menawarkan adaptabilitas multi-skenario yang serbaguna, yang menjadi tolok ukur bagi merek independen Tiongkok yang berekspansi ke pasar internasional dengan teknologi mutakhir.

Dalam rencana ekspansi pasar SGMW di ASEAN, Bingo EV (disebut Binguo EV di pasar Indonesia) berperan sebagai model unggulan. Sejak diluncurkan di Tiongkok pada 2023, kendaraan ini telah mendapatkan sambutan hangat dari lebih 550.000 pengguna sebelum akhirnya diperkenalkan di Indonesia dan Thailand pada 2024. Pada Desember 2025, Bingo EV juga akan secara resmi diluncurkan di Malaysia. Melalui kemitraan dengan Tan Chong Moto Group (TQ), Wuling ingin menawarkan kepada konsumen opsi kendaraan listrik (EV) baru yang lebih personal, praktis, dan hemat biaya.

“ASEAN merupakan inti strategi ekspansi pasar SGMW,” ujar seorang perwakilan perusahaan. “Kami berkomitmen untuk melayani pengguna lokal dengan teknologi global terbaik.” Expo tahun ini tidak hanya menandai pergeseran dalam industri otomotif Tiongkok dari sebelumnya mengekspor produk menjadi mengekspor teknologi dan standar, tetapi juga membuka babak baru dalam mobilitas hijau dan cerdas di kawasan ASEAN. Sebagai sentra utama yang menghubungkan pasar Asia-Pasifik, ASEAN telah menjadi basis inti SGMW untuk membangun model rantai nilai penuh yang mencakup Litbang, manufaktur, dan penjualan melalui strategi integrasi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT) yang diterapkannya. Hal ini mendorong evolusi SGMW dari mengekspor model tunggal menjadi mengekspor standar teknologi dan sistem produksi yang komprehensif.

Ke depannya, SGMW akan memanfaatkan Wonder Flexible Modular System (arsitektur kendaraan energi baru), Ling Power, dan platform teknologi Magic Battery untuk terus memperkuat kemampuan teknologinya di pasar ASEAN, yang mendukung industri energi baru di kawasan ini untuk menjadi sentra demonstrasi global.

