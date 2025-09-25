Daripada Pembuatan Pintar kepada Kepercayaan 8 Juta Pengguna: SGMW Menonjolkan Daya Saing Teras di Ekspo ASEAN

LIUZHOU, China, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ekspo ASEAN ke‑22 yang berakhir pada 21 September 2025 menyaksikan SAIC‑GM‑Wuling (SGMW) memperkenalkan Sistem Pembuatan Pintar Pulau, Matriks Teknologi Tenaga Baharu, serta Starlight 730 versi pandu kanan (Right‑Hand Drive, RHD) di bawah tema “Wuling Melangkah ke Peringkat Global dengan Kualiti Baharu.”

Di Ekspo tersebut, model demonstrasi sistem pembuatan pintar gaya pulau I²MS oleh SGMW yang bersifat perintis global telah menjadi tumpuan. Dengan reka bentuk pulau fleksibel “statik + dinamik”, sistem ini memecahkan paradigma lama barisan pemasangan tradisional, sekali gus meningkatkan kecekapan pengeluaran sebanyak 30%, mengurangkan kos unit sebanyak 31% dan mencapai 100% kebolehkesanan data produk sepanjang keseluruhan kitaran hayat. Turut pameran ialah Makmal Kenderaan Tenaga Baharu Guangxi—diketuai oleh pasukan penyelidik yang terdiri daripada 8 ahli akademik dan bekerjasama dengan lebih 90 universiti serta perusahaan— telah membangunkan model inovasi berasaskan “Penyelidikan & Pembangunan di Beijing, Shanghai, Guangzhou + integrasi di Guangxi + aplikasi di ASEAN.” Model ini telah memacu pelaksanaan 6 jenama teknologi utama, termasuk Magic Battery. Selain itu, SGMW mempamerkan struktur keselamatan bertaraf lima bintang bagi Wonder Flexible Modular System, yang dibina dengan 85% keluli berkuatan tinggi dan aloi aluminium serta 22.5% keluli pembentukan panas, digandingkan dengan lima ciri keselamatan “sifar” pada Magic Battery. Melalui ujian ekstrem seperti kekal kalis api walaupun ditembak peluru hidup, syarikat menegaskan komitmennya terhadap keselamatan, selaras dengan falsafahnya: “Wuling membina apa sahaja yang diperlukan oleh rakyat.”

Sebagai peneraju pasaran MPV di China, dengan jualan kumulatif MPV melebihi 8 juta unit dan jualan global kenderaan tenaga baharu melepasi 3 juta unit, SGMW secara rasmi mengumumkan bahawa MPV generasi baharu untuk rakyat—Starlight 730 versi pandu kanan (Right‑Hand Drive, RHD)—akan memasuki pasaran Indonesia pada suku ke-4 2025 dengan nama Cortez Darion. Dilengkapi dengan dua pilihan rangkaian kuasa, pintu gelangsar elektrik dan jarak roda 2,910 mm, model ini menawarkan kebolehsuaian pelbagai senario penggunaan, sekali gus menetapkan penanda aras bagi jenama bebas China yang mengembangkan pasaran ke luar negara dengan teknologi canggih.

Dalam rancangan pengembangan pasaran ASEAN SGMW, Bingo EV (dikenali sebagai Binguo EV di pasaran Indonesia) menjadi model utama syarikat. Sejak dilancarkan di China pada tahun 2023, kenderaan ini telah mendapat sambutan hangat daripada lebih 550,000 pengguna dan kemudiannya diperkenalkan di Indonesia serta Thailand pada tahun 2024. Pada Disember 2025, Bingo EV juga akan dilancarkan secara rasmi di Malaysia. Melalui kerjasama dengan Tan Chong Moto Group (TQ), Wuling berhasrat untuk menawarkan pilihan EV baharu yang lebih diperibadikan, praktikal dan kos efektif kepada pengguna.

“ASEAN merupakan teras strategik pengembangan pasaran SGMW,” kata wakil syarikat. “Kami komited untuk memberikan perkhidmatan kepada pengguna tempatan dengan teknologi global terbaik.” Ekspo tahun ini bukan sahaja menandakan peralihan industri automotif China daripada mengeksport produk kepada mengeksport teknologi dan piawaian, malah membuka lembaran baharu mobiliti hijau dan pintar di rantau ASEAN. Sebagai hab utama yang menghubungkan pasaran Asia‑Pasifik, ASEAN telah menjadi pangkalan teras SGMW dalam membangunkan model rantaian nilai penuh yang merangkumi penyelidikan & pembangunan (R&D), pembuatan dan jualan melalui strategi integrasi Indonesia‑Malaysia‑Thailand (IMT). Langkah ini memacu evolusi SGMW daripada eksport model tunggal kepada eksport menyeluruh piawaian teknologi dan sistem pengeluaran.

Melangkah ke hadapan, SGMW akan memanfaatkan Wonder Flexible Modular System (seni bina kenderaan tenaga baharu), Ling Power dan platform teknologi Magic Battery untuk terus memperkukuh keupayaan teknologinya di pasaran ASEAN, sekali gus menyokong industri tenaga baharu rantau ini dalam usaha menjadi hab demonstrasi bertaraf global.

