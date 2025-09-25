Ackermans & van Haaren investit 22 millions d'euros dans VKC Nuts

Cher actionnaire,

Ackermans & van Haaren (AvH) a conclu un accord en vue d’investir 22 millions d’euros dans VKC Nuts Private Limited (VKC Nuts), une entreprise familiale leader du marché dans le secteur en forte croissance des fruits à coque et fruits secs en Inde. À l’issue de cette opération, dont le closing est attendu au quatrième trimestre de cette année, AvH détiendra une participation de 16,6 % dans VKC Nuts et sera représentée au sein de son conseil d’administration.

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse complet.





