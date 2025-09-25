Ackermans & van Haaren investeert 22 miljoen euro in VKC Nuts

Geachte aandeelhouder,

Ackermans & van Haaren (AvH) heeft een overeenkomst gesloten om 22 miljoen euro te investeren in VKC Nuts Private Limited (VKC Nuts), een toonaangevende familiale onderneming op de snelgroeiende Indiase markt voor noten en gedroogd fruit. Na afronding van deze investering, die wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar, zal AvH een belang van 16,6% verwerven in VKC Nuts en vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur.

