Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 25 september 2025 – 07.00 uur CET

Fagron kondigt de overname van UCP in Noord-Amerika aan en een update over de FDA-inspectie

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt met genoegen een strategische overname aan, die de positie van het bedrijf in Noord-Amerika aanzienlijk zal verstevigen. Het bedrijf heeft voor de overname van University Compounding Pharmacy (UCP), een farmaceutische 503A-compounder, gespecialiseerd in het gezondheid- en welzijnsmarkt segment in Californië getekend. Hierbij blijft het bedrijf zich vasthouden aan haar gedisciplineerde overnamestrategie.

De FDA heeft de bedrijfsvestigingen in Wichita en Las Vegas geïnspecteerd. Geen van de punten die uit de inspectie van 2024 in Wichita naar voren zijn gekomen zijn herhaald, wat bevestigt dat onze corrigerende maatregelen de eerdere zorgen van de instantie hebben weggenomen.

UCP

UCP, gevestigd in San Diego in de VS, is een farmaceutische 503A-compounder, gespecialiseerd in het segment van de gezondheid- en welzijnsmarkt. Ze hebben een goede positie op het gebied van hormonen en urologie en een solide nalevingsgeschiedenis. Het bedrijf sluit uitstekend aan bij Anazao en maakt een gedifferentieerd aanbod van Oost- tot West-Amerika mogelijk. Dit past bij de strategie van Fagron om een nationaal compounding platform te bouwen in de VS, voor zowel 503A- (patiëntspecifieke) als 503B-services (outsourcing).

De overname verstevigt de aanwezigheid van Fagron in het Noord-Amerikaanse segment van preventie en leefstijl en versterkt onze positie in Californië, een van de grootste en strengst gereguleerde gezondheidszorgmarkten in de VS, waar licenties moeilijk te verkrijgen zijn.

De ondernemingswaarde van deze overname bedraagt ongeveer $ 41,5 miljoen. Dit wordt volledig gefinancierd vanuit de eigen middelen van Fagron en blijft onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen. UCP genereert een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 25 miljoen en een EBITDA-marge onder de bestaande groepsmarge van Fagron. We verwachten in de komende 18 tot 24 maanden synergiën te kunnen realiseren , naarmate de bedrijfsactiviteiten worden geïntegreerd in die van Fagron.

Kwaliteitsupdate

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een inspectie uitgevoerd bij Fagron Sterile Services (FSS) in Wichita, Kansas. Ze hebben gecontroleerd of de maatregelen zijn uitgevoerd die zijn voortgevloeid uit de routine-inspectie in juni 2024 en de waarschuwingsbrief van december 2024. In maart 2025 heeft de FDA onze CAPA-aanvraag in behandeling genomen en verklaard dat dit voldoende was om hun bezwaren weg te nemen, in afwachting van een controle op locatie. Tijdens het bezoek in 2025 bleek dat geen van de punten die uit de inspectie van 2024 naar voren zijn gekomen zijn herhaald, wat bevestigt dat onze corrigerende maatregelen de eerdere zorgen van de instantie hebben weggenomen.

Na deze nieuwe routine-inspectie heeft de FDA een Form 483 opgesteld met zes observatiepunten. Ook heeft de FDA een routine-inspectie uitgevoerd bij de 503B Anazao Health-faciliteit in Las Vegas met vier observatiepunten.

Fagron blijft actief samenwerken met de FDA om inspectiebevindingen aan te pakken en nieuwe corrigerende maatregelen door te voeren, om protocollen verder te verbeteren. Het leveren van veilige en effectieve, steriele medicijnen aan onze klanten en hun patiënten heeft onze topprioriteit. We blijven vertrouwen op onze robuuste systemen en de kwaliteit en veiligheid van de producten die we op de markt brengen.

Financiële kalender 2025

9 oktober 2025 Trading update derde kwartaal 2025

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Telefoon: +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

Bijlage