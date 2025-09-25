Kutsu Aspocompin pääomamarkkinapäivään 4.11.2025

Aspocomp Group Oyj, Lehdistötiedote, 25.9.2025 klo 9.00



Aspocomp järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille, talousmedialle ja muille alan edustajille 4.11.2025 klo 9–12 Helsingin Messukeskuksessa, Konferenssi tilassa, Rautatieläisenkatu 3 (hotellin sisäänkäynti), Helsinki.



Pääomamarkkinapäivässä muun muassa yrityksen toimitusjohtaja Manu Skyttä ja talousjohtaja Terhi Launis esittelevät Aspocompin näkemyksiä markkinatilanteesta, yrityksen strategiasta, investoinneista sekä tulevaisuudennäkymistä. Varsinaisen tilaisuuden päätyttyä on tarjolla lounas klo 12–13, jolloin on mahdollisuus tavata koko johtoryhmä.



Tilaisuus on suomeksi. Materiaalit ja tallenne esityksistä, julkaistaan myöhemmin Aspocompin verkkosivuilla suomeksi ja englanniksi.



Ilmoittautuminen ja lisätiedot:



Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Messukeskuksen Konferenssi tilassa 203 A.

Paikan päällä osallistujamäärä on rajoitettu. Ilmoittautuminen henkilökohtaiseen osallistumiseen paikan päällä on jätettävä osoitteeseen viimeistään 23. lokakuuta 2025 alla olevan linkin kautta. Yritys vahvistaa osallistumisesi.



Pääomamarkkinapäivää voi myös seurata suorana lähetyksenä.



Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan tilaisuuteen https://aspocomp.events.inderes.com/cmd-2025 linkin kautta. Sama linkki toimii suoralähetyksen seuraamisessa reaaliaikaisesti ja tallenteen katselussa jälkeenpäin. Linkin kautta voi myös esittää kysymyksiä etukäteen.



Tervetuloa!



ASPOCOMP GROUP OYJ



Lisätietoja:

Manu Skyttä, toimitusjohtaja, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com