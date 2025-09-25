Résultats semestriels 2025 : RIBER confirme le déploiement de sa feuille de route et ses perspectives annuelles

Chiffre d’affaires et résultats semestriels, particulièrement marqués par un profil d’activité saisonnier

Carnet de commandes de 27,7 M€ au 30 juin 2025, renforcé depuis l’été par environ 14 M€ supplémentaires

Deux premières ventes de ROSIE, étape clé dans la feuille de route photonique sur silicium

Objectif 2025 confirmé : chiffre d’affaires > 40 M€

Bezons, le 25 septembre 2025 – 8h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2025.

(en M€) S1 2025

(6 mois) S1 2024

(6 mois) 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires



CA Systèmes



10,7



7,8



13,7



9,4



41,2 31,0 CA Services et accessoires 3,0 4,3 10,2 Marge brute



en % CA 3,9



36,2 % 4,8



34,8 % 14,8



36,1% Résultat opérationnel



en % CA (0,7)



(6,1 %) (0,0)



(0,2 %) 4,4



10,6 % Résultat net



en % CA (0,8)



(7,6 %) 0,2



1,2 % 4,1



10,0 %

Faits marquants du semestre

Dans un environnement international complexe, RIBER affiche une activité commerciale solide malgré une saisonnalité particulièrement marquée. La Société continue de renforcer l’attractivité de son offre technologique avec le déploiement de sa feuille de route dans la photonique sur silicium et la signature des deux premières ventes de ROSIE, étape clé vers l’industrialisation de cet équipement innovant. Cette dynamique se traduit par le maintien d’un bon niveau de prises de commandes, avec un total de 9 systèmes commandés sur les neuf premiers mois de l’année, tant pour la recherche que pour la production industrielle, notamment dans les domaines des datacom et du quantique. En revanche, les activités de services et accessoires sont affectées par les incertitudes conjoncturelles pesant notamment sur le secteur de la recherche.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 s’établit à 10,7 millions d’euros, reflétant un calendrier de livraison concentré sur le second semestre de l'exercice. Le chiffre d’affaires Systèmes ressort à 7,8 millions d’euros avec 3 machines livrées, dont 2 de production, contre 3 machines de production sur la même période en 2024. Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’élève à 3,0 millions d’euros.

Résultats

Compte tenu de la saisonnalité traditionnelle des ventes, les résultats du premier semestre ne peuvent pas être extrapolés pour l’ensemble de l’exercice. Cette tendance est renforcée en 2025, avec environ un quart du chiffre d’affaires réalisé au premier semestre, qui supporte néanmoins près de la moitié des charges fixes.

La marge brute du semestre s’établit à 3,9 millions d’euros, soit 36,2 % du chiffre d’affaires contre 34,8 % au premier semestre 2024.

Les charges opérationnelles sont en baisse de -6 %. Dans ce contexte, le résultat opérationnel ressort à (0,7) million d’euros, contre un équilibre au premier semestre 2024.

Le résultat net s’établit à (0,8) million d’euros, contre un bénéfice de 0,2 million d’euros au premier semestre 2024. Il intègre 0,1 million d’euros de charges financières nettes.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin juin 2025 ressort à 2,5 millions d’euros, contre 8,6 millions d’euros au 31 décembre 2024. reflétant principalement l'impact de la saisonnalité des livraisons sur le Besoin en Fonds de Roulement, la distribution versée aux actionnaires en juin dernier, prélevée sur la prime d’émission, et le maintien des investissements.

Les capitaux propres au 30 juin 2025 s’établissent à 21,3 millions d’euros, contre 23,6 millions d’euros fin 2024, tenant compte principalement du résultat du semestre et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevées sur la prime d’émission.

Carnet de commandes au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025, le carnet de commandes s'élève à 27,7 millions d’euros en retrait de -23 % par rapport au 30 juin 2024. Les commandes de systèmes atteignent 22,5 millions d’euros (-25 %), comprenant 9 machines, dont 6 destinées à la production. Cette variation s’explique par le refus de 2 licences d’exportation (soit 4 millions d’euros de commandes perdues) et par l’allongement des délais d’obtention de licences. Les commandes de services et accessoires s’élèvent à 5,2 millions d’euros, en baisse de -11 %.

Ce carnet n’inclut pas les commandes annoncées en août et septembre 2025 (deux systèmes de production MBE 6000, une machine ROSIE et un système de recherche Compact 21), représentant un montant cumulé d’environ 14 millions d’euros.

Perspectives 2025

Dans un contexte marqué par le déploiement de programmes d’investissement structurants dans l’IA (intelligence artificielle) et le quantique, RIBER anticipe de nouvelles prises de commandes au quatrième trimestre 2025.

La montée en puissance de ROSIE, technologie de rupture en photonique intégrée sur silicium, se confirme avec la vente des deux premiers exemplaires, validant l’intérêt croissant des laboratoires et industriels pour des solutions compatibles avec les lignes de production silicium.

Grâce à la visibilité de son carnet de commandes livrable en 2025 et aux opportunités liées à ses équipements et services, RIBER confirme son objectif d’un chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ sur l’ensemble de l’exercice.

Agenda : chiffre d'affaires annuel 2025, le 2 février 2026 avant Bourse

Les comptes semestriels consolidés résumés n’ont fait l’objet ni d’un audit ni d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés le 23 septembre 2025 par le Conseil d’administration. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com).

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

