Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, régie notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération

au capital de 30 982 912,20 €

SIEGE SOCIAL : 94 rue Bergson BP 524 42000 ST ETIENNE

N° SIRET 380 386 854 00018 – CODE NAF : 6419 Z

Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel à juin 2025

Date de publication, le 25 septembre 2025

La Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire annonce la publication de son rapport financier semestriel à fin juin 2025. Il a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 septembre 2025.

Ce document est disponible sur le site de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire à l'adresse suivante :

https://w w w.credit-agricole.fr/ca-loirehauteloire/particulier/informations/informations-finan c ieres.html

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière –

Murielle Goffoz (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

