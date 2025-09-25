Le 25 septembre 2025

Astek fédère ses expertises dans de nouveaux bureaux à Lyon et accélère sa dynamique d’innovation autour de projets à haute valeur ajoutée

Astek inaugure aujourd’hui son deuxième plus grand site en France, situé à Lyon, au 2 impasse Pierre Baizet (9ᵉ arrondissement). Avec plus de 2 000 m² modernes et adaptés, ce site constitue un véritable pôle collaboratif où se conjuguent expertises techniques et projets à dimension globale.

Un nouveau souffle pour l’innovation et les projets d’envergure

Ce nouvel espace illustre la stratégie d’Astek de renforcer ses implantations locales, en réunissant dans un même endroit l’ensemble des compétences stratégiques présentes sur un territoire pour favoriser la collaboration et soutenir le développement de projets d’envergure. L’objectif est d’offrir à ses clients un accompagnement renforcé, en réunissant au même endroit les talents essentiels pour les aider à relever les défis industriels et technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Une équipe intégrée et renforcée, à Lyon et en région

Ce site accueille près de 100 collaborateurs, issus du rapprochement des équipes Astek (Lyon Part-Dieu), Emisys (Villeurbanne) et Riversen (déjà installée sur le site).

Au total, ce sont désormais 600 experts en région Auvergne-Rhône-Alpes, répartis entre Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand, qui portent la dynamique de développement du Groupe.

Un lieu durable, pensé pour les équipes

Conçu pour allier performance et responsabilité, le site de Lyon dispose d’une terrasse de 400 m², de vastes zones de collaboration et de postes de travail lumineux. Les locaux répondent aux standards exigeants d’Astek : certification BREEAM Very Good, électricité 100 % renouvelable, et un environnement favorisant le bien-être des collaborateurs. Une preuve concrète que la croissance peut se conjuguer avec engagement environnemental et qualité de vie au travail.

Avec cette implantation, Astek confirme son rôle de partenaire incontournable des entreprises industrielles et technologiques, tout en affirmant une conviction : la performance durable passe par l’innovation, le collectif et la qualité de l’environnement de travail.

« Les équipes se réjouissent de ce nouvel espace qui leur permet de travailler ensemble, dans des conditions optimales, au cœur d’un territoire particulièrement dynamique. Pour le Groupe, ces nouveaux bureaux sont l’occasion de fédérer et d’attirer les talents, de développer les projets à haute valeur ajoutée pour nos clients et de confirmer notre engagement en matière de responsabilité. » déclare Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 10 000 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek prévoit de réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 730 m€ en 2025. https://astekgroup.fr

