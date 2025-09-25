Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit A/S

Udskiftninger i obligationer til nyudlån

Den 6. oktober 2025 sker der følgende udskiftning af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

LåntypeNuværende obligationNy obligation
F-kort (SDO)





ISINDK0009551327ISINDK0009552051
Rentetillæg0,50%Rentetillæg0,50%
Udløbsdato01-07-2028Udløbsdato01-07-2028
Lukkedato30-04-2028Lukkedato30-04-2028

Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

