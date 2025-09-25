Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S
Udskiftninger i obligationer til nyudlån
Den 6. oktober 2025 sker der følgende udskiftning af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
|Låntype
|Nuværende obligation
|Ny obligation
|F-kort (SDO)
|ISIN
|DK0009551327
|ISIN
|DK0009552051
|Rentetillæg
|0,50%
|Rentetillæg
|0,50%
|Udløbsdato
|01-07-2028
|Udløbsdato
|01-07-2028
|Lukkedato
|30-04-2028
|Lukkedato
|30-04-2028
Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
Vedhæftet fil