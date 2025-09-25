Investeringsforeningen Multi Manager Invest - offentliggørelse af prospekt

Med virkning fra den 25. september 2025 offentliggøres nyt prospekt for Investeringsforeningen Multi Manager Invest.

Prospektet er opdateret med følgende:

For afdelingerne Globale Aktier og Globale Aktier Akk. er porteføljeforvalter Harding Loevner udskiftet med porteføljeforvalter Axiom Investors.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,

tlf. 44 55 92 00.

