GUERBET : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025







Villepinte, le 25 septembre 2025 – Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel 2025.



Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.guerbet.com, dans la rubrique « Investisseurs – Présentations, Rapports et Information réglementée ».

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025

23 octobre 2025 après Bourse





