Founders Fund und Sequoia unterstützen brasilianisches KI-Startup Enter mit einer Bewertung von 350 Millionen Dollar und setzen auf den schwierigsten Rechtsmarkt der Welt

SÃO PAULO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Brasilien gibt es fast 80 Millionen aktive Rechtsstreitigkeiten – achtmal so viele wie in den USA –, wobei allein Arbeitsrechtsklagen die Unternehmen jährlich Milliarden von Dollar kosten. Kostenlose digitale Einreichungen haben eine Lawine von Verbraucherklagen gegen Banken, Einzelhändler und Fluggesellschaften ausgelöst, die anderswo durch regulären Kundensupport gelöst würden.

In dieser Situation wurde Mateus Costa-Ribeiro mit 18 Jahren Brasiliens jüngster praktizierender Anwalt. Er hat einen Abschluss der Harvard Law School, bestand mit 20 Jahren die Anwaltsprüfung in New York und brach sein Vollstipendium für einen MBA an der Stanford University ab, um Enter zu gründen, eine KI-Plattform, die Unternehmen bei der Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten in großem Umfang unterstützt. Diese Konvergenz von Gründer und Problem hat nun die Silicon-Valley-Investoren Founders Fund und Sequoia zurück nach Brasilien gelockt, um gemeinsam die Serie-A-Finanzierung von Enter in Höhe von 35 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 350 Millionen US-Dollar zu leiten – die bislang größte Investition in ein KI-fokussiertes Unternehmen in Lateinamerika.

Mateus Costa-Ribeiro gründete Enter gemeinsam mit Michael Mac-Vicar, dem ehemaligen CTO von Wildlife Studios, und Henrique Vaz, einem Kollegen aus Harvard, der sich bei Wildlife vom Praktikanten zum CMO hocharbeitete, bevor er die Produktleitung bei Enter übernahm.

„Wir haben eine Plattform aufgebaut, die den größten Unternehmen Lateinamerikas bereits jetzt direkte Kosteneinsparungen ermöglicht. Die Lösung des Problems in Brasilien, dem komplexesten rechtlichen Ökosystem der Welt, beweist, dass unsere Technologie global skalierbar ist“, so Mateus Costa-Ribeiro.

Die KI-Agenten von Enter unterstützen Anwälte während des gesamten Lebenszyklus eines Rechtsstreits: Fallaufnahme, Betrugserkennung, Vergleichsempfehlungen, Ausarbeitung von Verteidigungsstrategien und Auslegung von Urteilen. Menschliche Anwälte überprüfen und verfeinern die Ergebnisse der KI und erzielen so schnellere und bessere Ergebnisse.

„Enter hat das Potenzial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der juristischen KI zu werden, geleitet von einem Gründer, der eine tiefe persönliche Verbindung zur Branche hat“, erklärt Matias Van Thienen, Partner bei Founders Fund. „Übermäßige Rechtsstreitigkeiten sind in Brasilien ein dringenderes Problem als anderswo, und der vertikal integrierte Ansatz von Enter löst nicht nur die Probleme von Unternehmen, sondern mindert auch eine systemische Belastung für die Wirtschaft.“

Allein im Jahr 2025 rechnet Enter mit mehr als 250.000 neuen Fällen – eine Zahl, die, um es in Relation zu setzen, fast doppelt so hoch ist wie die Anzahl der jährlich in Japan eingereichten Zivilklagen. Die Auswirkungen sind greifbar: höhere Gewinnquoten vor Gericht und Einsparungen in Millionenhöhe für die Unternehmen, die auf die Plattform setzen. Zu den Kunden zählen Brasiliens größte Banken wie Itaú und Santander, Einzelhandelsriesen wie Mercado Livre und weltweit führende Technologieunternehmen wie Nubank und Airbnb.

Die Bearbeitung zahlreicher Verbraucherklagen ist nur der erste Schritt. Enter erweitert sein Tätigkeitsfeld nun auf komplexe Arbeitsrechtsstreitigkeiten und entwickelt prädiktive KI, um die wirksamsten Beweise, Präzedenzfälle und Argumente zu empfehlen und definiert damit neu, wie KI die Rechtsstrategie prägt.

„Enter geht ein kritisches Problem in einem großen Markt an und verschafft sich damit einen starken Einstiegspunkt, um das führende Unternehmen für Enterprise-KI in Lateinamerika zu werden. Die weitreichenden Auswirkungen könnten dazu beitragen, die Geschäftslandschaft der Region neu zu gestalten und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln“, so Konstantine Buhler, Partner bei Sequoia Capital.

Diese Finanzierungsrunde ist ein entscheidender Schritt, um neu zu definieren, wie lateinamerikanische Unternehmen mit KI ihre Produktivität steigern und sowohl Effizienz als auch Rechtssicherheit in großem Maßstab fördern können.

