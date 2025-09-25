Founders Fund et Sequoia investissent dans une start-up brésilienne d’IA à hauteur de 350 millions de dollars sur le marché juridique le plus difficile au monde

SÃO PAULO, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Brésil compte près de 80 millions de procès en cours, soit huit fois plus que les États-Unis, et les réclamations en matière de droit du travail coûtent à elles seules des milliards de dollars par an aux entreprises. L’archivage numérique gratuit a alimenté une avalanche de plaintes de consommateurs qui, ailleurs, seraient résolues par le biais d’un service d’aide à la clientèle ordinaire, contre des banques, des détaillants et des compagnies aériennes.

Confronté à cette réalité, Mateus Costa-Ribeiro est devenu à 18 ans le plus jeune avocat en exercice du Brésil. Ayant obtenu son diplôme de droit à Harvard, il a passé le barreau de New York à 20 ans et a renoncé à une bourse complète pour un MBA à Stanford dans le but de créer Enter, une plateforme d’IA conçue pour aider les entreprises à gérer les litiges à grande échelle. Cette convergence du fondateur et du problème a attiré les investisseurs de la Silicon Valley Founders Fund et Sequoia au Brésil pour codiriger la série A de 35 millions de dollars d’Enter avec un financement de 350 millions de dollars, le plus gros investissement dans une entreprise axée sur l’IA en Amérique latine à ce jour.

Mateus a cofondé Enter avec Michael Mac-Vicar, ancien directeur technique de Wildlife Studios, et Henrique Vaz, un de ses camarades de Harvard, qui est passé de stagiaire à directeur marketing chez Wildlife avant de diriger les produits chez Enter.

Comme l’a déclaré Mateus : « Nous avons développé une plateforme qui permet déjà de réaliser des économies directes pour les plus grandes entreprises d’Amérique latine. Notre capacité à résoudre ce problème au Brésil, l’écosystème juridique le plus complexe au monde, prouve que notre technologie peut évoluer à l’échelle mondiale ».

Les agents IA d’Enter assistent les avocats tout au long du cycle de vie d’un procès : réception des dossiers, détection des fraudes, recommandations pour un accord, rédaction des défenses et interprétation des décisions. Les avocats humains examinent et peaufinent les résultats de l’IA, produisant des résultats plus rapides et plus solides.

Comme nous l’a dit Matias Van Thienen, associé chez Founders Fund, « Enter a le potentiel de devenir un leader mondial de l’IA juridique, dirigé par un fondateur qui a un lien personnel solide avec le secteur » . « Les litiges abusifs sont un problème plus urgent au Brésil que partout ailleurs, et l’approche verticalement intégrée d’Enter résout non seulement les problèmes des entreprises, mais atténue également un frein systémique à l’économie. »

Rien qu’en 2025, Enter prévoit de traiter plus de 250 000 nouveaux dossiers, un chiffre qui, pour mettre les choses en perspective, représente presque le double du nombre de poursuites civiles déposées chaque année au Japon. Son impact est tangible : des taux de victoire plus élevés devant les tribunaux et des millions de dollars d’économies pour les entreprises qui s’appuient sur sa plateforme. Parmi ses clients figurent les plus grandes banques brésiliennes telles que Itaú et Santander, des géants de la vente au détail comme Mercado Livre et des leaders technologiques mondiaux comme Nubank et Airbnb.

La gestion d’un volume important de litiges de consommation n’est que la première étape. Enter s’étend désormais aux conflits complexes sur les lieux de travail, et développe une IA prédictive pour recommander les preuves, les précédents et les arguments les plus efficaces, redéfinissant ainsi la manière dont l’IA façonne la stratégie juridique.

Comme l’a déclaré Konstantine Buhler, associé chez Sequoia Capital, « Enter s’attaque à un problème critique sur un vaste marché, et s’assure une longueur d’avance en tant que société leader en matière d’IA d’entreprise en Amérique latine. Leur impact plus large pourrait contribuer à remodeler le paysage commercial de la région et à alimenter la croissance économique ».

Ce cycle marque une étape décisive pour redéfinir la manière dont les entreprises latino-américaines encouragent la productivité grâce à l’IA, favorisant à la fois l’efficacité et la sécurité juridique à grande échelle.

