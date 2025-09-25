Founders Fund ו-Sequoia תומכות בסטארטאפ הבינה המלאכותית הברזילאי Enter בהיקף של 350 מיליון דולר בהימור על השוק המשפטי הקשה בעולם

סאו פאולו, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בברזיל יש כמעט 80 מיליון תביעות משפטיות פעילות - פי שמונה מאשר בארצות הברית - כאשר תביעות עבודה לבדן עולות לחברות מיליארדי דולרים מדי שנה. הגשות דיגיטליות חינמיות הציתו מפולת של תביעות צרכניות נגד בנקים, קמעונאים וחברות תעופה, שבמקומות אחרים היו נפתרות באמצעות מערכת תמיכה שגרתית בלקוחות.

לנוכח מציאות זו, הפך מתאוס קוסטה-ריביירו (Mateus Costa-Ribeiro) לעורך הדין הצעיר ביותר בברזיל בגיל 18, סיים את לימודי המשפטים בהרווארד, עבר את לשכת עורכי הדין בניו יורק בגיל 20 ועזב לימודים לתואר MBA מלא מסטנפורד כדי לבנות את Enter, פלטפורמת בינה מלאכותית שנועדה לסייע לארגונים לנהל ליטיגציה בקנה מידה גדול. האיחוד הזה בין המייסד והבעיה מושך כעת בחזרה לברזיל את המשקיעות מעמק הסיליקון, Founders Fund ו-Sequoia, כדי להוביל במשותף את סדרה A של Enter , בהיקף של 35 מיליון דולר, לפי הערכת שווי של 350 מיליון דולר, ההשקעה הגדולה ביותר עד כה בחברה המתמקדת בבינה מלאכותית באמריקה הדרומית.

מתאוס ייסד את Enter יחד עם מייקל מק-ויקאר ((Michael Mac-Vicar, לשעבר CTO של Wildlife Studios, והנריקה ואז (Henrique Vaz), עמית מהרווארד שהתקדם ממתמחה ל-CMO ב-Wildlife לפני שהוביל מוצר ב-Enter.

"בנינו פלטפורמה שכבר מספקת חיסכון ישיר בעלויות עבור הארגונים הגדולים ביותר באמריקה הלטינית. פתרון זה בברזיל, האקוסיסטם המשפטי המורכב ביותר בעולם, מוכיח שהטכנולוגיה שלנו יכולה להתרחב גלובלית", אמר מתאוס.

סוכני הבינה המלאכותית של Enter תומכים בעורכי דין לאורך כל מחזור החיים של תביעה: קבלת תיקים, זיהוי הונאה, המלצות להסדר, ניסוח הגנות ופרשנות פסיקות. עורכי דין אנושיים סוקרים ומשכללים את תפוקת הבינה המלאכותית, ומייצרים תוצאות מהירות וחזקות יותר.

"ל-Enter יש פוטנציאל להיות מובילה עולמית בבינה מלאכותית משפטית, בהובלת מייסד עם קשר אישי עמוק לתעשייה", אמר מטיאס ואן טיינן (Matias Van Thienen), שותף ב-Founders Fund. "ליטיגציה עודפת היא בעיה דחופה יותר בברזיל מאשר בכל מקום אחר, והגישה המשולבת אנכית של Enter לא רק פותרת את הכאב לארגונים אלא גם מקלה על העומס המערכתי על הכלכלה".

בשנת 2025 לבדה, Enter מצפה לטפל ביותר מ-250,000 תיקים חדשים - נתון שבפרספקטיבה, כמעט כפול ממספר התביעות האזרחיות המוגשות מדי שנה ביפן. ההשפעה שלה מוחשית: שיעורי זכייה גבוהים יותר בבית המשפט וחיסכון של מיליוני דולרים לחברות שמסתמכות על הפלטפורמה שלה. הלקוחות כוללים את הבנקים הגדולים בברזיל כמו Itaú ו-Santander, ענקיות קמעונאות כמו Mercado Livre ומובילי טכנולוגיה גלובליים כמו Nubank ו-Airbnb.

ניהול תביעות צרכניות בהיקף גבוה הוא רק הצעד הראשון. Enter מתרחבת כעת לסכסוכי עבודה מורכבים ומפתחת בינה מלאכותית חזויה כדי להמליץ על הראיות, התקדימים והטיעונים היעילים ביותר, ומגדירה מחדש את האופן שבו בינה מלאכותית מעצבת אסטרטגיה משפטית.

"Enter מתמודדת עם בעיה קריטית בשוק גדול, מה שנותן להם נקודת כניסה חזקה להפוך לחברת הבינה המלאכותית הארגונית המובילה באמריקה הלטינית. ההשפעה הרחבה יותר שלהם יכולה לעזור לעצב מחדש את הנוף העסקי של האזור ולמצב את הצמיחה הכלכלית", אמר קונסטנטין בוהלר (Konstantine Buhler), שותף ב- Sequoia Capital.

סבב זה מסמן צעד מכריע לקראת הגדרה מחדש של האופן שבו חברות באמריקה הלטינית מטפחות פרודוקטיביות באמצעות בינה מלאכותית, ומניעות הן יעילות והן אבטחה משפטית בקנה מידה גדול.

