ファウンダーズファンド (Founders Fund)とセコイア (Sequoia) がブラジルAIスタートアップのエンター (Enter) を3億5,000万ドル (約519億円) の評価額で支援、世界で最も厳しい法市場への賭け

サンパウロ発, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ブラジルでは、米国の8倍に相当する約8,000万件の訴訟が行われており、労働関連の請求だけで企業は年間数十億ドルの損失を被っている。無料で利用できるデジタル申請システムが、銀行や小売業者、航空会社に対する消費者訴訟の急増に拍車をかけている。こうした訴訟は、他の国・地域では通常の顧客サポートで解決される類のものだ。

こうした現実を前に、マテウス・コスタ＝リベイロ (Mateus Costa-Ribeiro)は18歳でブラジル最年少の弁護士資格を取得し、ハーバード・ロースクールを卒業。20歳でニューヨーク州弁護士試験に合格し、全額奨学金付きのスタンフォードMBAを中退して、企業が大規模な訴訟を管理するためのAIプラットフォーム「エンター」を立ち上げた。 創業者と課題のこうした合体が、シリコンバレーの投資家であるファウンダーズ・ファンドとセコイアを再びブラジルに引き寄せ、エンターの3,500万ドル (約51億9,000万円)のシリーズAラウンドを共同で主導し、企業価値を3億5,000万ドル (約519億円)と評価した。これはラテンアメリカにおけるAI専門企業への投資としては過去最大規模である。

マテウスは、ワイルドライフ・スタジオズ (Wildlife Studios) の元CTOであるマイケル・マック・ヴィカー (Michael Mac-Vicar)と、ハーバード大学の同僚で、ワイルドライフではインターンからCMO (最高マーケティング責任者) に昇進し、その後エンターでプロダクト部門を率いたエンリケ・ヴァス (Henrique Vaz)と共にエンターを共同設立した。

「私たちが構築したプラットフォームは、すでにラテンアメリカの大企業に対して直接的なコスト削減を実現しています。 世界で最も複雑な法的エコシステムであるブラジルでこれを解決できたことは、当社の技術が世界規模で展開可能であることを証明しています」とマテウスは述べた。

エンター社のAIエージェントは、案件の受諾から詐欺の検知、和解の提案、答弁書の作成、判決の解釈に至るまで、訴訟の全過程において弁護士を支援する。 人間の弁護士がAIの出力を確認し、改良を加えることで、より迅速で確かな結果が得られる。

「エンターは、業界と深い個人的な繋がりを持つ創業者が率いる、法務AI分野における世界的なリーダーとなる可能性を秘めています」と、ファウンダーズファンドのパートナーであるマティアス・ヴァン・ティーネン (Matias Van Thienen) は述べている。 「ブラジルでは過剰な訴訟が他国よりも深刻な問題となっており、エンターの垂直統合型アプローチは企業の悩みを解決するだけでなく、経済全体に及ぶ構造的な負担を軽減します。」

2025年だけで、エンターは25万件以上の新規案件を処理する見込みだ。この数字を比較すると、日本の年間民事訴訟件数のほぼ2倍に相当する。その影響は明白だ：裁判での勝訴率向上と、プラットフォームに依存する企業にとって数百万ドルの節約に結びついている。 顧客にはブラジル最大の銀行であるイタウ (Itaú) やサンタンデール (Santander)、小売大手のメルカド・リブレ (Mercado Livre)、グローバルなテクノロジーリーダーであるヌバンク (Nubank)やエアビーアンドビー (Airbnb)などが含まれる。

大量の消費者訴訟の管理は、最初のステップに過ぎない。 エンターは現在、複雑な労働争議への進出と、最も効果的な証拠、判例、主張を推奨する予測AIの開発を進めており、AIが法的戦略を形作る方法を塗り替えつつある。

「エンターは巨大な市場における重大な課題に取り組んでおり、ラテンアメリカでトップの企業向けAI企業となるための強力な足がかりを得ています。 より広範な影響力によって、この地域のビジネス環境を再構築し、経済成長を促進する可能性を秘めています」 と、セコイア・キャピタル (Sequoia Capital) のパートナーであるコンスタンティン・ビューラー (Konstantine Buhler) は述べている

今回のラウンドは、ラテンアメリカの企業がAIを活用して生産性を高める方法を再定義する決定的な一歩となる。これにより、効率性と法的安定性の両方を大規模に推進する。

