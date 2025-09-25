파운더스 펀드 (Founders Fund )와 세쿼이아 ( Sequoia), 세계에서 가장 까다로운 법률 시장 브라질 AI 스타트업 ‘Enter’에 3억5천만 달러 기업가치 베팅

상파울루, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 브라질에서 현재 진행 중에 있는 소송 건수는 약 8천만 건에 달하며, 이는 미국의 8배에 달한다. 이 중 노동 관련 청구만으로도 기업들은 매년 수십억 달러의 비용을 부담하고 있는 실정이다. 무료 디지털 제출 제도는 은행, 소매업체, 항공사를 상대로 한 소비자 소송의 폭증을 불러왔는데, 이러한 사안들은 다른 나라라면 일반적인 고객 지원 절차로 해결될 사안들이다.

이러한 현실에 직면한 마테우스 코스타-히베이루(Mateus Costa-Ribeiro)는 18세에 브라질 최연소 변호사로 활동을 시작했고, 하버드 로스쿨을 졸업했으며, 20세에 뉴욕 변호사 시험에 합격했다. 이후 전액 장학금으로 다니던 스탠퍼드 MBA 과정을 중단하고, 기업들이 대규모 소송을 관리할 수 있도록 돕는 AI 플랫폼 Enter를 구축했다. 창업자의 이 같은 배경과 문제 인식의 결합은 결국 실리콘밸리의 투자사 Founders Fund와 Sequoia가 브라질로 돌아와 Enter의 3,500만 달러 규모 시리즈 A 투자(기업가치 3억5천만 달러)를 공동 주도하게 만들었다. 이는 라틴아메리카에서 AI 중심 기업에 대한 투자로는 사상 최대 규모다.

마테우스는 와일드라이프 스튜디오(Wildlife Studios)의 전 CTO였던 마이클 맥비카(Michael Mac-Vicar), 그리고 하버드 동료로서 와일드라이프에서 인턴으로 시작해 최고마케팅책임자(CMO)까지 오른 뒤 Enter에서 제품 개발을 이끌고 있는 엔리케 바즈(Henrique Vaz)와 함께 Enter를 공동 설립했다.

마테우스는 “우리는 이미 라틴아메리카 최대 기업들에게 직접적인 비용 절감을 제공하는 플랫폼을 구축하였다. 세계에서 가장 복잡한 법률 생태계를 가진 브라질에서 이 문제를 해결했다는 것은, 우리의 기술이 글로벌 차원에서도 확장 가능하다는 것을 입증하는 것”이라고 강조했다

Enter의 AI 에이전트는 소송의 전 과정에서 변호사들을 지원한다. 사건 접수, 사기 탐지, 합의 권고, 방어 논리 작성, 판결 해석까지 수행하며, 이후 인간 변호사가 이를 검토·보완해 더 빠르고 강력한 결과를 내고 있다.

Founders Fund 파트너인 마티아스 반 티에넨(Matias Van Thienen)은 “Enter는 법률 AI 분야의 글로벌 리더가 될 잠재력을 지니고 있다. 창업자가 이 산업과 깊은 개인적 연관성을 갖고 있다는 점도 강점이다. 과도한 소송은 브라질에서 그 어떤 나라보다 시급한 문제이며, Enter의 수직 통합적 접근 방식은 기업들의 고통을 해결할 뿐 아니라 경제 전반의 구조적 부담을 완화하는 측면이 있다.”고 밝혔다.

2025년 한 해에만 Enter는 25만 건 이상의 신규 사건을 처리할 것으로 예상되는데, 이는 일본에서 매년 제기되는 민사소송 건수의 거의 두 배에 해당한다. 그 영향은 명확하다. 법정에서의 승소율이 높아지고, 플랫폼을 이용하는 기업들이 수백만 달러를 절감할 수 있다. Enter의 고객사에는 브라질 최대 은행인 이타우(Itaú)와 산탄데르(Santander), 전자상거래 대기업 메르카도 리브레(Mercado Livre), 그리고 누뱅크(Nubank), 에어비앤비(Airbnb) 같은 글로벌 테크 기업이 포함된다.

대규모 소비자 소송을 처리하는 것은 첫걸음일 뿐이다. Enter는 이제 복잡한 노동 분쟁으로 영역을 확장하고 있으며, 가장 효과적인 증거·판례·주장을 추천하는 예측형 AI를 개발해 법률 전략을 재정의하고 있다.

세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital) 파트너인 콘스탄틴 뷔흘러(Konstantine Buhler)는 “Enter는 거대한 시장에서 중대한 문제를 해결하고 있으며, 이는 라틴아메리카에서 선도적인 엔터프라이즈 AI 기업으로 자리매김할 수 있는 강력한 진입점 역할을 하고 있다. 보다 넓은 측면에서 볼 때 이 지역의 비즈니스 지형을 재편하고 경제 성장을 촉진하는 데 기여할 수 있을 것으로 전망된다.”고 밝혔다.

이번 투자 라운드는 라틴아메리카 기업들이 AI로 생산성을 높이는 방식을 재정의하는 중대한 발걸음을 의미하며, 효율성과 법적 안정성을 동시에 대규모로 추진하는 계기가 되고 있다.

