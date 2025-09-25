Founders Fund dan Sequoia Bertaruh AS$350 Juta pada Permulaan AI Brazil Enter dalam Pasaran Undang-Undang Paling Mencabar

SÃO PAULO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil mempunyai hampir 80 juta kes mahkamah aktif - lapan kali ganda berbanding Amerika Syarikat - dengan tuntutan buruh sahaja menelan kos berbilion dolar setiap tahun bagi syarikat-syarikat. Pemfailan digital percuma telah mendorong lonjakan kes pengguna terhadap bank, peruncit dan syarikat penerbangan — yang di negara lain biasanya diselesaikan melalui sokongan pelanggan rutin.

Berhadapan dengan realiti ini, Mateus Costa-Ribeiro menjadi peguam bertauliah termuda di Brazil pada usia 18 tahun, menamatkan pengajian undang-undang di Harvard, lulus Peperiksaan Peguam New York pada usia 20 tahun, dan meninggalkan biasiswa penuh MBA di Stanford untuk membangunkan Enter — sebuah platform AI yang direka bagi membantu perusahaan menguruskan litigasi secara besar-besaran. Gabungan antara pengasas dan cabaran tersebut telah menarik pelabur Silicon Valley, Founders Fund dan Sequoia, kembali ke Brazil untuk bersama-sama menerajui pembiayaan Siri A Enter sebanyak AS$35 juta pada penilaian AS$350 juta — pelaburan terbesar dalam syarikat berfokuskan AI di Amerika Latin setakat ini.

Mateus mengasaskan Enter bersama Michael Mac-Vicar, bekas Ketua Pegawai Teknologi (CTO) Wildlife Studios dan Henrique Vaz, rakan seuniversiti di Harvard yang bermula sebagai pelatih sehingga menjadi Ketua Pegawai Pemasaran (CMO) di Wildlife, kemudian mengetuai pembangunan produk di Enter.

“Kami telah membangunkan sebuah platform yang sudah pun memberikan penjimatan kos secara langsung kepada perusahaan terbesar di Amerika Latin. Menyelesaikan is ini di Brazil, ekosistem undang-undang paling kompleks di dunia, membuktikan bahawa teknologi kami mampu berkembang secara global,” kata Mateus.

Ejen AI Enter menyokong peguam sepanjang keseluruhan kitaran hayat sesuatu kes mahkamah: penerimaan kes, pengesanan penipuan, cadangan penyelesaian, penyediaan pembelaan dan pentafsiran keputusan. Peguam manusia menilai dan memperhalusi hasil kerja AI, menghasilkan keputusan yang lebih pantas dan kukuh.

“Enter berpotensi untuk menjadi peneraju global dalam bidang AI perundangan, dipimpin oleh pengasas yang mempunyai pemahaman mendalam dan hubungan peribadi dengan industri ini,” kata Matias Van Thienen, rakan kongsi di Founders Fund. “Masalah litigasi berlebihan di Brazil jauh lebih mendesak berbanding negara lain, dan pendekatan bersepadu Enter bukan sahaja menyelesaikan kesukaran yang dihadapi oleh perusahaan, malah turut membantu mengurangkan tekanan sistemik terhadap ekonomi.”

Sepanjang tahun 2025 sahaja, Enter dijangka mengendalikan lebih 250,000 kes baharu — hampir dua kali ganda jumlah tuntutan sivil yang difailkan setiap tahun di Jepun. Kesan platform ini nyata: kadar kemenangan di mahkamah yang lebih tinggi serta penjimatan berjuta-juta dolar bagi syarikat yang bergantung padanya. Antara pelanggan utama Enter termasuk bank-bank terbesar Brazil seperti Itaú dan Santander, peruncit gergasi seperti Mercado Livre serta syarikat teknologi global terkemuka seperti Nubank dan Airbnb.

Menguruskan tuntutan pengguna dalam jumlah yang besar hanyalah langkah pertama. Enter kini berkembang ke dalam bidang pertikaian buruh yang kompleks dan membangunkan AI ramalan untuk mencadangkan bukti, preseden dan hujah yang paling berkesan, sekali gus mentakrifkan semula cara AI membentuk strategi perundangan.

“Enter sedang menangani masalah kritikal dalam pasaran yang besar, memberikan mereka titik permulaan yang kukuh untuk muncul sebagai syarikat AI Perusahaan terkemuka di Amerika Latin. Kesan yang lebih meluas daripada usaha mereka berpotensi untuk membentuk semula landskap perniagaan di rantau ini dan merangsang pertumbuhan ekonomi,” kata Konstantine Buhler, Rakan Kongsi di Sequoia Capital.

Pusingan pembiayaan ini menandakan langkah penting ke arah mentakrifkan semula cara syarikat di Amerika Latin meningkatkan produktiviti melalui AI, sambil memacu kecekapan dan keselamatan perundangan pada skala besar.

Hubungi:

Guilherme Grupenmacher, Ketua Staf

+12154501017 pr@getenter.ai

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e592ccca-3b2f-4b04-8414-c417a36fe00b