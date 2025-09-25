Founders Fund 与 Sequoia 押注全球最复杂法律市场，以 3.5 亿美元估值投资巴西 AI 初创企业 Enter

圣保罗, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴西目前拥有近 8,000 万宗活跃诉讼案件，是美国的八倍之多，仅劳动纠纷每年就给企业造成数十亿美元的损失。免费的电子立案机制更是引发了消费者针对银行、零售商和航空公司的诉讼激增，而这些纠纷在其他国家通常通过常规客户支持即可解决。

面对这一现实，Mateus Costa-Ribeiro 在 18 岁时成为巴西最年轻的执业律师，随后毕业于哈佛法学院，20 岁通过纽约律师资格考试，并放弃了斯坦福大学 MBA 的全额奖学金，创立了 Enter——一家旨在帮助企业规模化处理诉讼事务的 AI 平台。 创始人背景与市场痛点的完美契合，如今吸引了硅谷投资者 Founders Fund 和 Sequoia 重返巴西，共同领投了 Enter 3,500 万美元的 A 轮融资，公司估值达 3.5 亿美元。此举也创造了拉丁美洲 AI 领域迄今为止规模最大的投资纪录。

Mateus 与 Wildlife Studios 前首席技术官 Michael Mac-Vicar，以及他在哈佛的同学、从 Wildlife 实习生一路晋升为首席营销官、现任 Enter 产品负责人的 Henrique Vaz 共同创立了 Enter。

“我们打造的平台已经为拉丁美洲的大型企业直接节约了成本。 在巴西——世界上最复杂的法律生态体系之中解决这一问题，证明了我们的技术具备全球扩展潜力，”Mateus 表示。

Enter 的 AI 代理能够支持律师完成诉讼全周期的工作：案件受理、欺诈检测、和解建议、辩护状起草以及判决解读。 AI 输出内容后，再由人类律师进行审核和优化，从而生成更快、更优质的结果。

“Enter 有潜力成为法律 AI 领域的全球领导者，其创始人与此行业有着深刻的个人联结，”Founders Fund 合伙人 Matias Van Thienen 表示， “在巴西，诉讼过剩的难题比在其他任何地方都更为紧迫，而 Enter 的垂直整合方案不仅解决了企业的痛点，也缓解了拖累经济的系统性负担。”

仅在 2025 年，Enter 预计处理的新案件就将超过 25 万宗——作为参照，这一数字几乎是日本每年民事案件立案总数的两倍。其成效切实可见：为依赖其平台的客户提高了胜诉率，并节省了数百万美元的费用。 其客户包括巴西最大的银行 Itaú 和 Santander、零售巨头 Mercado Livre，以及全球科技领袖 Nubank 和 Airbnb。

处理海量消费者诉讼只是第一步。 Enter 目前正将业务拓展至复杂的劳动纠纷领域，并开发预测性 AI，以推荐最有效的证据、判例和论点，重新定义了 AI 塑造法律策略的方式。

“Enter 正在一个庞大市场里解决关键痛点，这为其成为拉丁美洲领先的企业级 AI 公司奠定了强大基础。 他们更广泛的影响力有望重塑该地区的商业格局并推动经济增长，”Sequoia Capital 合伙人 Konstantine Buhler 表示。

此轮融资标志着拉美企业利用 AI 提升生产率的决定性一步，旨在实现大规模效率与法律安全性的双重提升。

