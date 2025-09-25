Founders Fund 及 Sequoia 聯手注資巴西 AI 初創企業 Enter，以 3.5 億美元估值押注全球最具挑戰性的法律市場

聖保羅, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴西有近 8,000 萬宗未決訴訟案件，數目是美國的八倍之多，單單勞工索償每年就導致企業損失數十億美元。免費數碼立案存檔引發排山倒海的消費者訴訟，對象涵蓋銀行、零售商及航空公司，此類糾紛在其他地區往往透過常規客戶支援就能化解。

面對此現況，Mateus Costa-Ribeiro 在 18 歲時成為巴西最年輕的執業律師，畢業於哈佛法學院，20 歲通過紐約律師考試，並毅然放棄史丹佛全額獎助的 MBA 學業，創建了旨在協助企業大規模管理訴訟的 AI 平台——Enter。 創辦人需要支援，市場難題棘手難解，這成功吸引矽谷投資者 Founders Fund 及 Sequoia 重返巴西，共同主導 Enter 估值 3.5 億美元、融資 3,500 萬美元的 A 輪投資，寫下拉丁美洲 AI 公司最大融資紀錄。

Mateus 與 Wildlife Studios 前科技總監 Michael Mac-Vicar 以及哈佛校友 Henrique Vaz 共同創辦了 Enter，Henrique 在 Wildlife 從實習生晉升為市場推廣總監，隨後在 Enter 負責產品業務。

Mateus 說道：「我們建立的平台，已為拉丁美洲的龍頭企業節省可觀的直接成本。 在巴西這個全球最複雜的法律生態系統中成功破解難題，彰顯我們的技術具有推向全球的實力。」

Enter 的 AI 代理貫穿訴訟的整個週期：案件受理、欺詐檢測、和解建議、辯護狀起草及裁決解讀。 真人律師負責審閱和完善 AI 輸出的內容，以加快達成更出色的結果。

Founders Fund 合作夥伴 Matias Van Thienen 說道：「Enter 充滿潛力成為法律 AI 的全球標竿，由一位與產業具有深厚淵源的創辦人負責引領。 巴西的訴訟氾濫問題比任何地方更為迫切，Enter 的垂直整合策略不僅有助企業解決難題，更減輕對經濟造成的系統性阻礙。」

單是 2025 年，Enter 預期處理的新案就將超過 25 萬件。數目之多，相當於日本每年民事訴訟數量的近兩倍。平台的影響力實質可見：依賴其平台的企業不僅在法庭上贏得更高勝訴率，更省下數百萬美元成本。 客戶包括巴西龍頭銀行 Itaú 及 Santander、零售巨頭 Mercado Livre ，以及全球科技領導品牌 Nubank 及 Airbnb 等。

應對海量消費者訴訟案件只是第一步。 Enter 現正拓展至複雜的勞資糾紛領域，同時開發預測性 AI，以推薦最有效的證據、判例及論點，重新確立 AI 塑造法律策略的方式。

Sequoia Capital 合夥人 Konstantine Buhler 表示：「Enter 切入大市場中的關鍵問題，使其具備強大基礎，有望成為在拉丁美洲引領在前的企業級 AI 公司。 影響力廣泛深遠，將有助重塑該地區的商業格局，為經濟增長注入動力。」

本輪融資實乃關鍵一步，旨在重新界定拉丁美洲公司如何利用 AI 提升生產力，大規模提升效率並加強法律安全保障。

