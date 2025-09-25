Founders Fund 及 Sequoia 聯手注資巴西 AI 初創企業 Enter，以 3.5 億美元估值押注全球最具挑戰性的法律市場

Enter 的 A 輪融資創下拉丁美洲 AI 領域公司有史以來最高投資紀錄

 | Source: Enter Enter

聖保羅, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 巴西有近 8,000 萬宗未決訴訟案件，數目是美國的八倍之多，單單勞工索償每年就導致企業損失數十億美元。免費數碼立案存檔引發排山倒海的消費者訴訟，對象涵蓋銀行、零售商及航空公司，此類糾紛在其他地區往往透過常規客戶支援就能化解。

面對此現況，Mateus Costa-Ribeiro 在 18 歲時成為巴西最年輕的執業律師，畢業於哈佛法學院，20 歲通過紐約律師考試，並毅然放棄史丹佛全額獎助的 MBA 學業，創建了旨在協助企業大規模管理訴訟的 AI 平台——Enter。 創辦人需要支援，市場難題棘手難解，這成功吸引矽谷投資者 Founders Fund 及 Sequoia 重返巴西，共同主導 Enter 估值 3.5 億美元、融資 3,500 萬美元的 A 輪投資，寫下拉丁美洲 AI 公司最大融資紀錄。

Mateus 與 Wildlife Studios 前科技總監 Michael Mac-Vicar 以及哈佛校友 Henrique Vaz 共同創辦了 Enter，Henrique 在 Wildlife 從實習生晉升為市場推廣總監，隨後在 Enter 負責產品業務。

Mateus 說道：「我們建立的平台，已為拉丁美洲的龍頭企業節省可觀的直接成本。 在巴西這個全球最複雜的法律生態系統中成功破解難題，彰顯我們的技術具有推向全球的實力。」

Enter 的 AI 代理貫穿訴訟的整個週期：案件受理、欺詐檢測、和解建議、辯護狀起草及裁決解讀。 真人律師負責審閱和完善 AI 輸出的內容，以加快達成更出色的結果。

Founders Fund 合作夥伴 Matias Van Thienen 說道：「Enter 充滿潛力成為法律 AI 的全球標竿，由一位與產業具有深厚淵源的創辦人負責引領。 巴西的訴訟氾濫問題比任何地方更為迫切，Enter 的垂直整合策略不僅有助企業解決難題，更減輕對經濟造成的系統性阻礙。」

單是 2025 年，Enter 預期處理的新案就將超過 25 萬件。數目之多，相當於日本每年民事訴訟數量的近兩倍。平台的影響力實質可見：依賴其平台的企業不僅在法庭上贏得更高勝訴率，更省下數百萬美元成本。 客戶包括巴西龍頭銀行 Itaú Santander、零售巨頭 Mercado Livre ，以及全球科技領導品牌 NubankAirbnb 等。

應對海量消費者訴訟案件只是第一步。 Enter 現正拓展至複雜的勞資糾紛領域，同時開發預測性 AI，以推薦最有效的證據、判例及論點，重新確立 AI 塑造法律策略的方式。

Sequoia Capital 合夥人 Konstantine Buhler 表示：「Enter 切入大市場中的關鍵問題，使其具備強大基礎，有望成為在拉丁美洲引領在前的企業級 AI 公司。 影響力廣泛深遠，將有助重塑該地區的商業格局，為經濟增長注入動力。」

本輪融資實乃關鍵一步，旨在重新界定拉丁美洲公司如何利用 AI 提升生產力，大規模提升效率並加強法律安全保障。

聯絡方式：
Guilherme Grupenmacher, Chief of Staff
+12154501017 pr@getenter.ai

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e592ccca-3b2f-4b04-8414-c417a36fe00b


Recommended Reading