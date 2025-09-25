R17 Ventures AG holt 16 Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards





Mit insgesamt sechzehn Preisen gehörte die R17 Ventures AG am 22. September 2025 zu den grossen Gewinnern der 16. Ausgabe der renommierten Web Excellence Awards. Diese internationale Preisverleihung würdigt Innovationen im digitalen Marketing und hat sich weltweit als Massstab für Spitzenleistungen in der Branche etabliert.

Mit den Auszeichnungen in mehreren Kategorien und Ländern unterstreicht die R17 Ventures AG ihr Engagement für ihre Klient:innen, ihre wachsende internationale Präsenz sowie ihren konsequent performanceorientierten Ansatz. Und auch abseits der Web Excellence Awards kann die Agentur auf eine starke Erfolgsbilanz verweisen: In den vergangenen Jahren gewann sie bereits internationale Anerkennung – unter anderem als weltweit führende Digital Advertising Agency bei den Clutch 100 Awards.

Folgende Auszeichnungen holte die R17 Ventures AG am 22. September 2025 bei den Web Excellence Awards:

Marketing & Advertising – Paid Ads:

Alpinte (Schweiz) – Best Marketing/Advertising: Paid Ads

Fliggs Mobile (USA) – Best Marketing/Advertising: Paid Ads

frsh (Schweiz) – Best Marketing/Advertising: Paid Ads

PayrollPlus (Schweiz) – Best Marketing/Advertising: Paid Ads

Tata iMali (Südafrika) – Best Marketing/Advertising: Paid Ads

Social Media

AI Tails (USA/Schweiz) – Best Social Media: Animal Welfare

frsh (Schweiz) – Best Social Media: Health & Wellness

Ninety One (Global) – Best Social Media: Finance

Save Armenia (USA) – Best Social Media: Cause Awareness

Web Development

GEAK24.ch (Schweiz) – Best Website: Home Renovation

GotPost (Schweiz) – Best Website: Innovative & Experimental

GotPost (Schweiz) – Best Website: Software Development

Myant Care360 (Kanada) – Best Website: Medical

Natural Swiss Foods (Schweiz) – Best Website: Beverages

PB Swiss Tools (USA) – Best Website: Consumer Goods

UMA Performance (Schweiz) – Best Website: Animal Welfare

Die jüngsten Auszeichnungen bei den Web Excellence Awards fallen mit wichtigen Veränderungen im Führungsteam der R17 Ventures AG zusammen. Der langjährige CEO Raphael Rohner tritt Mitte Oktober 2025 zurück, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Er wird die Agentur jedoch weiterhin in beratender Funktion ausserhalb des operativen Geschäfts unterstützen.

Als neue CEO und Verwaltungsrätin übernimmt Mariangela Coco.

Coco gilt als erfahrene Persönlichkeit im digitalen Marketing. Sie war zuvor bei Microsoft Italien tätig, leitete internationale Digital-Advertising-Teams bei EF Education First und bekleidete weitere Führungsrollen im Bereich Digital Acquisition. Seit Januar 2025 berät sie R17 in Fragen der strategischen und operativen Ausrichtung. Das Unternehmen beschreibt sie als bestens positioniert, um den kundenzentrierten und innovationsorientierten Ansatz weiter zu stärken.

Die Agentur bestätigte zudem, dass Marie-Josephine Bourquin in den Verwaltungsrat eintritt und die Position der CFO von Andreas Graf übernimmt. Bourquin bringt umfangreiche Erfahrung als Finanzchefin in SaaS- und Digitalunternehmen mit, die sie künftig bei R17 einbringen wird.

Darüber hinaus verstärkt Nicholas Hänny den Verwaltungsrat. Hänny ist Mitgründer, CEO & CMO der NIKIN AG sowie Mitgründer von Togeco. Er verfügt über breite Erfahrung im erfolgreichen Aufbau und in der Skalierung von Marken – sowohl seiner eigenen als auch weiterer Direct-to-Consumer-Brands wie Dropz.

Marc Degen, Präsident des Verwaltungsrats der R17 Ventures AG, erklärt:

„Wir danken Raphael und Andreas für ihre jahrelange Hingabe und Führungsstärke, die entscheidend zur Entwicklung von R17 beigetragen haben. Raphael bleibt uns als Special Advisor erhalten, und wir wünschen beiden alles Gute für ihre nächsten Kapitel. Gleichzeitig heissen wir Mariangela, Marie-Josephine und Nicholas herzlich willkommen. R17 hat stets einen Innovationskurs verfolgt, und ich bin überzeugt, dass dieses neue Führungsteam weiterhin Lösungen schaffen wird, die unseren Klient:innen die bestmöglichen Resultate sichern.“

Mit der internationalen Anerkennung bei den Web Excellence Awards und den neuen Führungsstrukturen sieht das Unternehmen dem Beginn einer neuen Wachstumsphase entgegen.