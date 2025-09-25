PostNord skriver ramavtal med KeyMan som konsultförsörjningspartner.



Avtalet omfattar följande roller:



Verksamhetsutveckling, management och organisation, Projektledning och -styrning, IT, telefoni och digitalisering, Teknik och infrastruktur (inklusive tekniska konsulter), HR, Inköp, Ekonomi, Juridik, Marknad, kommunikation och PR samt Administration.

PostNord – Vi gör vardagen enklare

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Med ett starkt distributionsnät, teknisk innovation och ett tydligt kundfokus möjliggör PostNord affärer, handel och kommunikation för företag, myndigheter och privatpersoner i hela regionen.

KeyMan är en oberoende strategisk partner för värdeskapande konsultlösningar med människor och system i fokus.

-KeyMan är mycket stolta över att få vara med och bidra till PostNords mycket spännande utveckling säger Mats Mårtensson, VD på KeyMan.



Kontakt

Mats Mårtensson, VD

070-644 38 88

mats.martensson@keyman.se

www.keyman.se