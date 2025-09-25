チップモス (ChipMOS)、ユアンタ証券カンファレンス (Yuanta Securities Conference) で発表予定

台湾・新竹, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 半導体組立・テスト受託サービス (「OSAT」) 業界のリーディング・プロバイダーであるチップモス・テクノロジーズ (ChipMOS TECHNOLOGIES INC.) (「チップモス」または「当社」) (台湾証券取引所 (Taiwan Stock Exchange) : 8150、NASDAQ: IMOS) は本日、2025年10月2日 (木) に台北で開催されるユアンタ証券カンファレンスにおいて、機関投資家向けに発表を行うことを発表しました。

当社の経営陣は、戦略および投資家向け広報担当シニア・バイスプレジデントであるジェシー・ホワン (Jesse Huang) を含め、直近の財務実績、事業動向、ならびに成長機会について説明を行う予定です。 なお、当社の投資家向けプレゼンテーション資料は、ウェブサイトのIRセクションwww.chipmos.comで公開されています。

