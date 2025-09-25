Equifax Canada lance Parcours optimalMC, une solution interactive contribuant au bien-être financier

TORONTO, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EquifaxMD Canada lance Parcours optimalMC, une solution interactive qui utilise les données de crédit d’une personne pour créer des suggestions personnalisées et exploitables afin d’aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir un meilleur avenir sur le plan du crédit. Optimisé par le nuage Equifax MC et les capacités brevetées d ’ IA.EFX , Parcours optimal est une innovation révolutionnaire qui s’ajoute à Bien-être financier EquifaxMC, maintenant accessible aux banques, aux prêteurs et aux entreprises de technologies financières qui souhaitent l’offrir à leurs clients.

Selon un récent s ondage mené auprès des consommateurs * et mandaté par Equifax Canada , 78 % des Canadiens et Canadiennes affirment que l’accès au crédit est essentiel à l’atteinte de leurs objectifs financiers, mais de nombreuses fausses croyances sur le crédit existent encore, entraînant une lacune en matière d’éducation chez les consommateurs. Parcours optimal offre aux consommateurs des suggestions faciles à comprendre conçues pour les aider à atteindre leurs objectifs liés au pointage de crédit Equifax, que ce soit en vue d’acheter une maison, de financer un véhicule ou simplement dans le but d’améliorer leur situation de crédit.



« Le nuage Equifax a ouvert la voie à l’innovation à une vitesse et une échelle sans précédent, et nous en tirons parti pour créer des solutions qui peuvent faire une réelle différence pour notre clientèle au Canada », a déclaré Sue Hutchison, présidente-directrice générale d’Equifax Canada. « Parcours optimal est un exemple de l’une des façons dont Equifax Canada utilise les capacités avancées d’IA.EFX pour transformer les données de crédit en aperçus utiles et exploitables afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à profiter de la meilleure situation financière possible. »

Contrairement aux simulateurs de pointage de crédit ponctuel, Parcours optimal examine le profil de crédit unique d’un consommateur pour fournir une feuille de route claire afin de l'aider à améliorer son pointage de crédit Equifax. À l’aide d’analyses IA avancées, Parcours optimal montre aux consommateurs non seulement les mesures potentielles à prendre, mais aussi pourquoi certaines actions sont importantes, en donnant des détails sur les facteurs qui peuvent avoir une incidence sur leur pointage de crédit Equifax. Ces renseignements sont mis à jour chaque mois à mesure que les consommateurs progressent vers leurs objectifs liés au pointage de crédit Equifax.

« En appliquant les données tirées de millions de modèles de crédit liés aux consommateurs, cette solution peut aider les Canadiens et Canadiennes à tracer leur propre voie vers la réussite financière », a déclaré Rebecca Oakes, vice-présidente des analyses avancées à Equifax Canada. « Les consommateurs souhaitent bâtir un meilleur avenir en matière de crédit, mais les conseils généraux ne suffisent pas. Grâce à Parcours optimal, les prêteurs peuvent aider leurs clients à atteindre leurs objectifs financiers. »

« Parcours optimal permet à une personne de comprendre plus facilement comment elle peut atteindre ses objectifs liés au pointage de crédit, en transformant ses données en un plan d’action personnalisé sur lequel elle peut se baser pour agir », a ajouté Mme Hutchison. « Parcours optimal peut apporter plus de clarté et de confiance aux gens, ce qui leur permet, en fin de compte, de prendre davantage de contrôle sur leur avenir financier. »

Vérifiez auprès de votre banque ou de votre prêteur pour savoir si Parcours optimal peut vous être offert.

* Equifax a interrogé 1512 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 à 65 ans du 15 au 18 août 2025.

Un échantillon aléatoire de la même taille donnerait une marge d’erreur de +/– 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE: EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca .

