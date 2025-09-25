Til Nasdaq Copenhagen A/S 25. september 2025

Fastsættelse af kuponrente





Renten for Jyske Realkredits:



Serie 454.B.38 med ISIN: DK0009361628 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 3,03 % p.a.



Serie 154.B.38 med ISIN: DK0009361701 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 3,03 % p.a.



Serie 154.E.41 med ISIN: DK0009366932 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,68 % p.a.



Serie 454.E.OA.41 med ISIN: DK0009367070 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,68 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3 ju26 RF med ISIN: DK0009408528 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,19 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412207 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,29 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412397 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,27 % p.a.



Serie 422.B.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412470 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,38 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3.ju27 RF med ISIN: DK0009414682 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,14 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3.ju28 RF med ISIN: DK0009414765 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,17 % p.a.



Serie SNP322.ap.28 med ISIN: DK0009417008 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,61 % p.a.



Serie 422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417198 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,27 % p.a.



Serie G422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417271 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,23 % p.a.







