Til Nasdaq Copenhagen A/S 25. september 2025
Meddelelse nr. 82/2025
Fastsættelse af kuponrente
Renten for Jyske Realkredits:
Serie 454.B.38 med ISIN: DK0009361628 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 3,03 % p.a.
Serie 154.B.38 med ISIN: DK0009361701 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 3,03 % p.a.
Serie 154.E.41 med ISIN: DK0009366932 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,68 % p.a.
Serie 454.E.OA.41 med ISIN: DK0009367070 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. marts 2026 fastsat til 2,68 % p.a.
Serie 422.E.OA Cb3 ju26 RF med ISIN: DK0009408528 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,19 % p.a.
Serie 422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412207 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,29 % p.a.
Serie G422.E.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412397 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,27 % p.a.
Serie 422.B.OA Cb3 ju27 RF med ISIN: DK0009412470 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,38 % p.a.
Serie G422.E.OA Cb3.ju27 RF med ISIN: DK0009414682 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,14 % p.a.
Serie 422.E.OA Cb3.ju28 RF med ISIN: DK0009414765 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,17 % p.a.
Serie SNP322.ap.28 med ISIN: DK0009417008 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,61 % p.a.
Serie 422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417198 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,27 % p.a.
Serie G422.E.OA Cb3.ju29 RF med ISIN: DK0009417271 er fra og med 1. oktober 2025 til og med 31. december 2025 fastsat til 2,23 % p.a.
Eventuel henvendelse kan rettes til head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.
Venlig hilsen
Jyske Realkredit A/S
Web: jyskerealkredit.dk
Fastsættelse af kuponrente
| Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen A/S 25. september 2025
Recommended Reading
-
September 22, 2025 05:23 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
To Nasdaq Copenhagen A/S 22 September 2025 Announcement no. 81/2025 Data on debtor composition Pursuant to S. 24 of the Capital...Read More
-
September 22, 2025 05:13 ET | Source: Jyske Realkredit A/S
To Nasdaq Copenhagen A/S 22 September 2025 Announcement no. 80/2025 Preliminary data on early redemptions (prepayments) Pursuant...Read More