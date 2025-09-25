|Til
25. september 2025
Selskabsmeddelelse nummer 77/2025
Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2025
Med virkning fra 1. oktober 2025 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6® (RO), FlexGaranti® og RenteDyk®.
Se vedlagte bilag.
