25. september 2025





Selskabsmeddelelse nummer 77/2025

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2025

Med virkning fra 1. oktober 2025 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af
RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6® (RO), FlexGaranti® og RenteDyk®.


Se vedlagte bilag.

Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

Vedhæftede filer


Attachments

Nr. 77_Fastsaettelse af kuponrente pr. 01.10.2025_dk Bilag til selskabsmeddelelse nr. 77-2025_dk

