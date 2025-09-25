Til

Nasdaq Copenhagen A/S

Direktionen

Bernstorffsgade 40

1577 København V

www.rd.dk







Telefon 7012 5300





25. september 2025













Selskabsmeddelelse nummer 77/2025

Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. oktober 2025





Med virkning fra 1. oktober 2025 ændres kuponrenten på nedenstående obligationer til finansiering af

RD Euribor3®, RD Stibor3®, RD Stibor3® Green, RD Nibor3®, RD Cibor6® (RO), FlexGaranti® og RenteDyk®.







Se vedlagte bilag.

Direktionen





Eventuel henvendelse kan rettes til chefanalytiker Hella Gebhardt Rønnebæk, telefon 45 13 20 68.

Vedhæftede filer