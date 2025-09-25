Groupe Dynacor déclare son dividende pour octobre 2025

MONTRÉAL, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la déclaration de son dividende mensuel pour le mois d’octobre 2025 au montant de 0,01333$CA par action qui sera payé le 16 octobre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture en date du 9 octobre 2025. Ce dividende représente le soixante septième (67ème) dividende et le cinquante septième (57ème) dividende mensuel consécutif payé par la société à ses actionnaires.

Ce dividende se qualifie comme « dividendes déterminés » aux fins de l’impôt canadien sur le revenu. Le versement et l’augmentation de dividendes sont à la discrétion du Conseil d’administration et dépendent des résultats financiers de la Société, de ses besoins en liquidités, des perspectives et d’autres facteurs jugés pertinents par le Conseil.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise En Garde Concernant Les Énoncés Prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relation aux actionnaires

Téléphone : (514) 393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : http://www.dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

Site Web : www.renmarkfinancial.com