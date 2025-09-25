Valour lance 13 nouveaux ETP sur Spotlight Stock Market, atteint 99 ETP cotés et renforce encore davantage la plus grande sélection d’ETP sur actifs numériques au monde

Nouveaux lancements de Valour sur Spotlight : PEPE (PEPE), Flare (FLR), Virtuals (VIRTUAL), Optimism (OP), Story (IP), Immutable (IMX), Quant (QNT), The Graph (GRT), Floki (FLOKI), Theta (THETA), Four (FORM), IOTA (IOTA), Hyperliquid (HYPE).

Valour offre la plus grande sélection d’ETP sur actifs numériques au monde. Avec désormais 99 produits cotés, l’entreprise consolide encore son leadership auprès des investisseurs souhaitant un accès simple et conforme aux actifs numériques. Accès élargi pour les investisseurs nordiques : Ces nouvelles cotations renforcent l’exposition réglementée et négociée en bourse aux réseaux de couche 1 et 2, aux écosystèmes du gaming et de la création, aux protocoles d’interopérabilité et de données, ainsi qu’aux jetons communautaires à fort engagement.



TORONTO, 25 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), a le plaisir d’annoncer que sa filiale, Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (collectivement, « Valour »), un émetteur de premier plan de produits négociés en bourse (« ETP »), ont lancé les ETP libellés en couronnes suédoises (SEK) suivants sur le marché boursier suédois Spotlight :

ETP Valour PEPE (PEPE) SEK – ISIN CH1108681615

– ISIN ETP Valour Flare (FLR) SEK – ISIN CH1108681656

– ISIN ETP Valour Virtuals (VIRTUAL) SEK – ISIN CH1108681664

– ISIN ETP Valour Optimism (OP) SEK – ISIN CH1108681672

– ISIN ETP Valour Story (IP) SEK – ISIN CH1108681680

– ISIN ETP Valour Immutable (IMX) SEK – ISIN CH1108681698

– ISIN ETP Valour Quant (QNT) SEK – ISIN CH1108681706

– ISIN ETP Valour The Graph (GRT) SEK – ISIN CH1108681714

– ISIN ETP Valour Floki (FLOKI) SEK – ISIN CH1108681722

– ISIN ETP Valour Theta (THETA) SEK – ISIN CH1108681730

– ISIN ETP Valour Four (FORM) SEK – ISIN CH1108681748

– ISIN ETP Valour IOTA (IOTA) SEK – ISIN CH1108681755

– ISIN ETP Valour Hyperliquid (HYPE) SEK – ISIN CH1108681532



Chaque produit offre un accès simple, réglementé et négocié en bourse à son actif numérique sous-jacent par le biais de plateformes de courtage traditionnelles, avec des frais de gestion de 1,9 %.

Commentaires de la direction

Johanna Belitz, responsable des pays nordiques chez Valour

« Le marché nordique valorise la diversité, la transparence et la conformité. Ce lancement réunit ces trois qualités et constitue une étape importante pour nos investisseurs. Nous sommes fiers de renforcer encore la position de Valour en tant qu’émetteur de la plus vaste gamme mondiale d’ETP sur actifs numériques. »

Elaine Buehler, responsable des produits chez Valour

« Nous développons des produits là où se joue l’innovation : dans l’infrastructure, l’interopérabilité, la donnée et les écosystèmes à fort engagement. La demande accrue montre que les investisseurs veulent y accéder, et nous sommes en première ligne. »

Nadine Kenzelmann, directrice générale chez Valour

« Cette expansion illustre l’envergure et la capacité d’exécution de Valour. Nous continuerons à élargir l’accès tout en maintenant les normes institutionnelles en matière de gestion des risques, d’opérations et de qualité du marché. »

À propos des actifs sous-jacents

PEPE (PEPE) : un jeton meme basé sur Ethereum, inspiré de la culture Internet ; axé sur la communauté, sans revendication d’utilité formelle.

un jeton meme basé sur Ethereum, inspiré de la culture Internet ; axé sur la communauté, sans revendication d’utilité formelle. Flare (FLR) : une couche 1 EVM axée sur les protocoles de données « consacrés », notamment le Flare Time Series Oracle (FTSO) pour les flux de prix on-chain.

une couche 1 EVM axée sur les protocoles de données « consacrés », notamment le Flare Time Series Oracle (FTSO) pour les flux de prix on-chain. Virtuals (VIRTUAL) : infrastructure pour une économie d’agents IA on-chain, où ces « agents » IA effectuent des transactions, fournissent des services et partagent de la valeur.

infrastructure pour une économie d’agents IA on-chain, où ces « agents » IA effectuent des transactions, fournissent des services et partagent de la valeur. Optimism (OP) : une couche 2 Ethereum élaborée sur OP Stack, qui sous-tend une « superchaîne » croissante de chaînes OP Stack interopérables.

une couche 2 Ethereum élaborée sur OP Stack, qui sous-tend une « superchaîne » croissante de chaînes OP Stack interopérables. Story (IP) : une couche 1 spécialement conçue pour la propriété intellectuelle programmable, permettant l’enregistrement, l’octroi de licences et la monétisation de la propriété intellectuelle on-chain.

une couche 1 spécialement conçue pour la propriété intellectuelle programmable, permettant l’enregistrement, l’octroi de licences et la monétisation de la propriété intellectuelle on-chain. Immutable (IMX) : une pile de mise à l’échelle axée sur le gaming, reposant sur Immutable zkEVM (alimentée par la technologie Polygon) pour des économies de jeux compatibles EVM et sécurisées par Ethereum.

une pile de mise à l’échelle axée sur le gaming, reposant sur Immutable zkEVM (alimentée par la technologie Polygon) pour des économies de jeux compatibles EVM et sécurisées par Ethereum. Quant (QNT) : interopérabilité pour les entreprises via Overledger, une couche API universelle reliant les systèmes existants et plusieurs blockchains.

interopérabilité pour les entreprises via Overledger, une couche API universelle reliant les systèmes existants et plusieurs blockchains. The Graph (GRT) : un protocole d’indexation décentralisé qui organise les données de la blockchain en « sous-graphes » interrogeables ; GRT alimente et sécurise le réseau.

un protocole d’indexation décentralisé qui organise les données de la blockchain en « sous-graphes » interrogeables ; GRT alimente et sécurise le réseau. Floki (FLOKI) : un jeton communautaire devenu un écosystème comprenant les outils FlokiFi et Floki Name Service.

un jeton communautaire devenu un écosystème comprenant les outils FlokiFi et Floki Name Service. Theta (THETA) : un cloud décentralisé pour l’IA, les médias et le divertissement ; THETA gouverne le réseau et TFUEL alimente les opérations on-chain.

un cloud décentralisé pour l’IA, les médias et le divertissement ; THETA gouverne le réseau et TFUEL alimente les opérations on-chain. Four / Form (FORM) : un hub décentralisé pour GameFi, IGOs, IA et memes, repoussant les limites de la DeFi et visant un Web3 ouvert et équitable.

un hub décentralisé pour GameFi, IGOs, IA et memes, repoussant les limites de la DeFi et visant un Web3 ouvert et équitable. IOTA (IOTA) : une couche 1 utilisant l’architecture DAG « Tangle », avec des cas d’usage concrets dans l’identité, la durabilité et l’IoT.

une couche 1 utilisant l’architecture DAG « Tangle », avec des cas d’usage concrets dans l’identité, la durabilité et l’IoT. Hyperliquid (HYPE) : couche 1 haute performance dotée d’un carnet d’ordres entièrement on-chain qui permet le trading au comptant et à terme.



Expansion de la plus vaste et la plus diversifiée gamme mondiale d’ETP sur actifs numériques

Valour propose plus de 99 ETP sur les principales places boursières européennes, notamment la London Stock Exchange (Royaume-Uni), le Spotlight Stock Market (Suède), la Börse Frankfurt (Allemagne), la SIX Swiss Exchange (Suisse) et Euronext (Paris et Amsterdam). L’offre inclut les réseaux de couche 1 et 2, la disponibilité modulaire des données, l’infrastructure de tokenisation, les écosystèmes du gaming et de la création, ainsi que les jetons communautaires, permettant une exposition diversifiée au sein de marchés réglementés.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière réconciliant les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies offre aux investisseurs en actions une exposition diversifiée à l’économie décentralisée au sens large grâce à une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour relève de la division Gestion d’actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif basées sur l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.neuronomics.com/

