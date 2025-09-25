Berry Swing nimmt am Megamarsch Freiburg teil: Europäische Beeren – die perfekten Verbündeten für jede Herausforderung

FREIBURG, Deutschland, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 27. September ist das europäische Projekt Berry Swing – Kleine europäische Helden gegen den Klimawandel – beim Megamarsch Freiburg dabei, einem der bekanntesten Ausdauerläufe Deutschlands. Neben der beeindruckenden Schwarzwald-Landschaft dürfen sich die Teilnehmenden auf die Frische, den Geschmack und die Energie europäischer Beeren freuen – mit einem besonderen Schwerpunkt auf italienische Sorten.

Diese nicht-kompetitive Sportveranstaltung, die Etappen in verschiedenen deutschen Städten umfasst, verbindet Sport, Wellness und Genuss auf einer 50 km langen Strecke, die innerhalb von 12 Stunden bewältigt werden muss.

Ein Highlight der Freiburger Etappe sind die europäischen Beeren: Berry Swing ist mit einem eigenen Stand am ersten Verpflegungspunkt vertreten, etwa 10 km vom Start entfernt. Dort erfahren die Teilnehmenden alles über ihre idealen Begleiter für sportliche Herausforderungen.

Beeren – zart und gleichzeitig kraftvoll, wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren – sind der ideale Snack für jede sportliche Herausforderung. Ihr herausragendes Nährwertprofil bietet:

Natürliche Energie durch Vitamine, insbesondere Vitamin C und B-Gruppe, sowie natürlichen Zucker.

Antioxidative Wirkung zum Schutz vor oxidativem Stress und zur Unterstützung der Muskelregeneration.

Einen hohen Gehalt an Feuchtigkeit und Mineralstoffen (Kalium, Magnesium, Mangan) – ideal zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei langen körperlichen Belastungen.

Besonders praktisch und leicht: Sie lassen sich mühelos transportieren, unkompliziert portionieren und sogar beim Gehen genießen.

Die Teilnehmenden des Megamarschs können sich somit über einen köstlichen und gesunden Energieschub freuen – eine natürliche Unterstützung, um die Herausforderung erfolgreich zu meistern.

Über ihre gesundheitlichen Vorteile hinaus stehen europäische Beeren für Regionalität und Nachhaltigkeit. Sie gedeihen vorwiegend in Berg- und Vorgebirgsregionen, deren einzigartiges Mikroklima ihren Geschmack und ihre Qualität besonders prägt. Die Entscheidung für europäische – insbesondere italienische – Beeren fördert die Entwicklung ländlicher Regionen. Kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe erhalten die biologische Vielfalt, praktizieren nachhaltige Anbaumethoden und bewahren traditionelle Kulturlandschaften.

„Mit Berry Swing wollen wir die Schönheit und die Vorzüge europäischer Beeren direkt in den Alltag der Menschen bringen“, erklärt Luca Mari, Projektleiter und Projektmanager bei CSOItaly. „Der Megamarsch Freiburg bietet die perfekte Gelegenheit, zu zeigen, dass diese kleinen Früchte nicht nur köstlich und praktisch sind, sondern auch wertvolle Verbündete für Sportbegeisterte und eine wertvolle, direkte Stütze für die Regionen, in denen sie wachsen.“

