Pelayanan Kesehatan sebagai Investasi Paling Strategis di Dunia: CEO KFSHRC Menyerukan Kolaborasi Global di KTT C3 Jepang

TOKYO, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelayanan kesehatan harus diakui sebagai investasi paling strategis di dunia untuk mencapai manfaat keamanan, kemakmuran, dan ketahanan—bukan sebagai beban finansial—demikian disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Majid Alfayyadh, Penasihat Istana Kerajaan Arab Saudi sekaligus Chief Executive Officer King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC), dalam pidato utamanya di KTT C3 Davos of Healthcare™ di Tokyo.

Dr. Alfayyadh menekankan bahwa investasi dalam sistem layanan kesehatan secara langsung diwujudkan dalam bentuk menyelamatkan nyawa, memperkuat perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing global, sekaligus memungkinkan negara-negara untuk bertahan menghadapi krisis di masa depan, termasuk pandemi, keadaan darurat kesehatan terkait iklim, dan bencana alam.

Beliau menyoroti konvergensi tantangan kesehatan global—peningkatan penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan gangguan kardiovaskular; perubahan iklim yang mempercepat penyebaran penyakit menular melalui vektor; ketimpangan yang semakin melebar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah; serta kerentanan yang terungkap akibat COVID-19—sebagai alasan mendesak bagi negara-negara untuk meninjau ulang pelayanan kesehatan sebagai sebuah investasi pada keamanan kolektif mereka.

Beliau menyebutkan investasi di lima bidang sangat diperlukan untuk membangun sistem pelayanan kesehatan berkelanjutan di seluruh dunia: infrastruktur rumah sakit modern termasuk kapasitas layanan gawat darurat dan perawatan intensif; kesehatan digital serta platform berbasis AI; laboratorium canggih dan pengobatan presisi; pengembangan tenaga kerja yang mengintegrasikan peran-peran yang berkembang seperti ilmuwan data; serta jaringan farmasi dan rantai pasok yang tangguh dengan produksi vaksin dan obat-obatan secara lokal.

Jika dilihat dari konteks sejarah, Dr. Alfayyadh mennyebutkan bahwa terobosan medis di dunia kedokteran—mulai dari vaksin hingga pembedahan—bisa terjadi berkat adanya sistem pelayanan yang kuat dan infrastruktur yang teratur, serta prinsip yang sama juga harus diterapkan sebagai pedoman bagi inovasi masa kini di bidang robotika, bioteknologi, dan genomik.

Beliau menjelaskan bahwa Arab Saudi mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam Program Transformasi Sektor Kesehatan Visi 2030-nya, dengan mengubah cara pandang terhadap layanan kesehatan dari beban publik menjadi pendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. KFSHRC, yang didirikan lebih dari 50 tahun lalu untuk mengurangi ketergantungan pada pengobatan di luar negeri, kini menjadi dasar transformasi ini melalui berbagai pencapaian, termasuk transplantasi jantung robotik sepenuhnya pertama di dunia, terobosan terapi sel CAR-T, serta riset genomik tingkat lanjut, serta memperluas cakupannya ke bidang terapi gen dan sel, pengobatan regeneratif, dan model perawatan yang berkelanjutan.

Saat menekankan pentingnya kolaborasi internasional, Dr. Alfayyadh mengajak para pemangku kepentingan di Jepang serta mitra global untuk bergabung bersama Arab Saudi untuk bersama-sama mengembangkan riset, berbagi teknologi, dan membentuk masa depan pelayanan kesehatan terpadu. KTT ini berperan sebagai wadah untuk menegaskan kembali kesiapan Arab Saudi untuk menyambut investasi dan kemitraan yang mempercepat inovasi yang memberi manfaat bagi umat manusia.

Saat menutup pidatonya, beliau mengatakan: “Masa depan pelayanan kesehatan akan ditentukan oleh integrasi, modernisasi, dan kolaborasi. Dengan mengubah konsep pelayanan kesehatan sebagai investasi, kita tidak hanya membangun sistem nasional yang tangguh, tetapi juga masyarakat global yang lebih kuat dan lebih sehat."

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta meraih peringkat ke-15 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan diakui sebagai merek layanan kesehatan paling bernilai di Arab Saudi dan Timur Tengah menurut peringkat Brand Finance 2025. Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai salah satu Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek.

